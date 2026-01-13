AKTUELNO

Drama u Čačku: Izbio požar u sušari, jedna osoba se nagutala dima

U sušari firme KMN u ulici Dragiše Mišovića u Čačku večeras je izbio požar. Prema prvim informacijama, jednoj osobi je ukazana lekarska pomoć.

- Na teren su odmah izašle vatrogasno spasilačke ekipe koje su brzom intervencijom lokalizovale i ugasile vatru, čime je sprečeno dalje širenje požara i veća materijalna šteta - povrđeno je za agenciju RINA.

Tokom incidenta jedno lice se nagutalo dima i njemu je ukazana pomoć. Za sada nema informacija o težim povredama.

Uzrok požara biće utvrđen nakon uviđaja koji obavljaju nadležne službe.

