JEZIVA TORTURA U BEOGRADU: Poznanik devojku držao kao taoca, brutalno je mučio i sekao nožem po licu!

Beogradska policija i nadležno tužilaštvo intenzivno rade na rasvetljavanju stravičnog slučaja nasilja koji se dogodio 9. januara.

Devojka, čiji identitet nije otkriven, prijavila je da ju je poznanik satima držao zaključanu, podvrgavajući je nezamislivom fizičkom i psihičkom mučenju.

Dan iz pakla pod ključem

Žrtva je, prema nezvaničnim informacijama, uspela da alarmira policiju nakon što je ceo dan provela zarobljena u jednoj prostoriji. U svojoj potresnoj izjavi navela je da je poznanik koristio ekstremnu silu kako bi je onesposobio i zastrašio.

Fizičko zlostavljanje: Devojka je ispričala da ju je muškarac mučki udarao nogama u glavu.

Upotreba biber spreja: Napadač joj je prskao sprej direktno u lice kako bi je sprečio da pruži otpor.

Pretnje smrću: Držeći nož u ruci, napadač joj je pretio ubistvom, nanoseći joj pritom posekotine.

„Pretio mi je da će me ubiti držeći nož u ruci“, ispričala je vidno potresena devojka, a prenose beogradski mediji.

Vidljivi tragovi nasilja i hitna istraga

Lekarskim pregledom potvrđene su jezive tvrdnje žrtve. Po njenom telu i licu konstatovane su brojne povrede, uključujući i posekotine nanete hladnim oružjem.

O događaju je odmah obavešteno nadležno javno tužilaštvo. Policija trenutno prikuplja sve dokaze, a očekuje se da napadač ubrzo bude procesuiran. Tereti se za više teških krivičnih dela:

- Protivpravno lišenje slobode

- Nanošenje telesnih povreda

- Ugrožavanje sigurnosti

Istraga je u toku, a stanje povređene devojke se prati od strane lekara i nadležnih službi.

Autor: Dalibor Stankov