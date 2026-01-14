UHAPŠEN RAZBOJNIK IZ PREŠEVA: Maskiran i sa pištoljem pretio radniku menjačnice, policija kod njega pronašla bojevi metak!

Mladić jurio radnika menjačnice i tražio da mu preda ključeve i novac.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Preševu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, uhapsili su A. A. (22) iz okoline Preševa, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo.

Sumnja se da je on 10. januara ove godine na ulici u Preševu, maskiran, najpre pratio tridesetogodišnjeg radnika jedne menjačnice, a onda ga sustigao i, uz pretnju predmetom nalik na pištolj, zahtevao da mu preda ključeve i novac. A. A. je potom, kako se sumnja, tridesetogodišnjaka gađao drugim predmetom, naneo mu lake telesne povrede i pobegao, navodi se u saopštenju Policijske uprave Vranje.

Policija je ubrzo identifikovala i pronašla osumnjičenog, a kod njega je nađen i jedan bojevi metak, pa će protiv njega Višem javnom tužilaštvu u Vranju biti podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

