DRAMA U IVANJICI! Starija žena pretrpela veliki šok kad joj je maskirani razbojnik upao u kuću

Prava drama odigrala se u ivanjičkom prigradskom naselju Bukovica kada je maskirani napadač upao u kuću starije ženske osobe i uz pretnju nožem tražio da mu preda novac.

- Uplašena žena dala mu je novac i doživela veliki stres. Nakon što je uzeo plen, napadač se dao u beg i za njim policija traga. Žena je rekla da nije mogla da mu vidi lice, samo oči, jer je razbojnik na glavi imao fantomku - kaže za agenciju Rina izvor iz policije.

Iako nije povređena, opljačkana žena prevezena je u službu Hitne pomoći jer je pretrpela veliki šok.

Policija je na nogama i traga za razbojnikom, istraga je u toku.

Autor: Jovana Nerić