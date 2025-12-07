AKTUELNO

Hronika

DRAMA U IVANJICI! Starija žena pretrpela veliki šok kad joj je maskirani razbojnik upao u kuću

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: RINA ||

Prava drama odigrala se u ivanjičkom prigradskom naselju Bukovica kada je maskirani napadač upao u kuću starije ženske osobe i uz pretnju nožem tražio da mu preda novac.

- Uplašena žena dala mu je novac i doživela veliki stres. Nakon što je uzeo plen, napadač se dao u beg i za njim policija traga. Žena je rekla da nije mogla da mu vidi lice, samo oči, jer je razbojnik na glavi imao fantomku - kaže za agenciju Rina izvor iz policije.

Iako nije povređena, opljačkana žena prevezena je u službu Hitne pomoći jer je pretrpela veliki šok.

Policija je na nogama i traga za razbojnikom, istraga je u toku.

pročitajte još

Drama na Novom Beogradu: Dostavljač leži na kolovozu, oko njega pripadnici obezbeđenja

Autor: Jovana Nerić

#Ivanjica

#Nož

#Razbojnik

#Žena

POVEZANE VESTI

Hronika

JEZIVA DRAMA U CENTRU BEOGRADA: Upao u stan, izbo muškarca pred devojkom - Krv svuda, nož pronađen u hodniku!

Hronika

MASKIRANI UPALI U KUĆU STARIJE ŽENE I RANILI JE NOŽEM: Novopazarka predala sav novac koji je imala, razbojnici pobegli!

Hronika

DRAMA NA BRANKOVOM MOSTU: Starija žena htela da skoči?! Policija reagovala MUNJEVITOM brzinom!

Hronika

Haos u Čačku! Muškarac s pištoljem upao u kafić, lomio sve pred sobom! Gosti sve gledali: Bilo je jezivo

Hronika

ŠOK u ambulanti u Boru: Upao s ‘bombom’ i PRETIO doktorki: Dajte mi lekove ili...

Region

Drama u Splitu: Policajka ubila pljačkaša tokom pokušaja pljačke banke