NAJNOVIJE INFORMACIJE! Određen pritvor Albancu koji je ranio dvojicu Srba u Dečanima

Izvor: kosovoonline, Foto: Privatna arhiva ||

Osnovni sud u Peći odredio je jednomesečni pritvor Ismetu Zukaju, koji je juče ranio dvojicu Srba i Albanca u kafiću u Dečanima, zbog sumnje da je počinio krivično delo ubistvo u pokušaju, ali i zbog neovlašćenog nošenja oružja.

Kako se navodi u saopštenju, odluku je doneo sudija za prethodni postupak, nakon razmatranja zahteva Osnovnog tužilaštva u Peći.

Pritvor osumnjičenom počinje od dana hapšenja, 13. januara i trajaće do 12. februara, prenosi Kljan Kosova.

Kako je juče saopštila Kancelarija za Kosovo i Metohiju, ranjeni Radovan M. i Dejan S. raseljeni su Srbi sa Kosova još od 1999. godine. Prema pisanju Novosti, uhapšeni Zukaj je Dejana i Radovana pitao da li su Srbi, nakon čega je izvadio pištolj i hladnokrvno ispalio hice u njih.

Zločinu nije prethodila svađa, već je Zukaj „samo krenuo da puca po Srbima“, koje ne poznaje, niti oni poznaju njega.

Radovan je s nekoliko hitaca pogođen u stomak i operisan je u pećkoj bolnici, dok je Dejan pogođen u karlicu i nalazi se u prištinskoj bolnici. Dejan je raseljeno lice iz Peći, a Radovan iz Dečana.

