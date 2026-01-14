AKTUELNO

Hronika

U NAPUŠTENOM OBJEKTU KOD SUBOTICE PRONAĐENO 9 MIGRANATA Planirali ilegalni prelazak u Mađarsku: Policija uhapsila tri osobe

Izvor: Blic, Foto: Printscreen YouTube/mup srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, u saradnji sa pripadnicima Regionalnog centra granične policije, uhapsili su Z. B. (25), A. A. (28) i K. H. (25), državljane Avganistana, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Policija je u napuštenom objektu u blizini Subotice, pronašla devetoro iregularnih migranta, kojima su osumnjičeni, uz novčanu naknadu, kako se sumnja, trebali da pomognu u ilegalnom prelasku državne granice sa Mađarskom.

Osumnjičeni su, uz krivičnu prijavu, privedeni Višem javnom tužilaštvu u Subotici.

Nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak odredio im je pritvor do 30 dana.

Protiv iregularnih migranata policija je preduzela mere u skladu sa Zakonom o strancima.

Autor: D.Bošković

#Hapšenje

#Policija

#napusteni objekatsubotica

#prelazak u mađarsku

POVEZANE VESTI

Hronika

Automobil sa 10 migranata sleteo s puta, uhapšen osumnjičeni za krijumčarenje ljudi: Oglasio se MUP

Hronika

SRBIN I RUS PALI U DVE ODVOJENE AKCIJE MUP: Osmislili pakleni plan, pokušali ilegalno da pređu granicu sa Bugarskom! Ovo je RAZLOG

Hronika

Drama kod Paraćina zbog Turčina! Probio policijsku blokadu, uhapšen u šumi, a sve zbog ovoga

Hronika

Drama u Aleksincu! Policija presrela sumnjivo vozilo kada su otvorili zadnja vrata ZANEMELI - odmah usledilo hapšenje

Hronika

UHAPŠEN MUŠKARAC IZ LESKOVCA: Prevozio migrante u tovarnom delu automobila!

Hronika

DRAMA NA AUTO-PUTU KOD ALEKSINCA Izbacili migrante, pa dali gas: Trgovci ljudima pokušali da umaknu žandarmeriji