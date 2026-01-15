CRNO JUTRO NA BEOGRADSKIM PUTEVIMA, DESILA SE I ČETVRTA SAOBRAĆAJKA: U Vreocima došlo do stravičnog sudara dva automobila i kamiona, ima povređenih

Jutro u Beogradu obeležile su tragedije na putevima, kada se u razmaku od svega nekoliko sati dogodilo više teških saobraćajnih nesreća na ključnim saobraćajnicama na teritoriji glavnog grada, a sada je, kako Kurir saznaje, zabeležena još jedna u nizu i to u Vreocima.

Prema nezvaničnim informacijama, jedna osoba je zadobila povrede.

- Jutros oko 9.35 sati došlo je do saobraćajne nesreće na Ibarskoj magistrali kod skretanja za mesto Vreoci kada su se sudarila dva putnička vozila i jedno teretno vozilo. Saobraćaj je obustavljen u oba smera, a prema prvim nezvaničnim informacijama, jedna osoba je povređena - kaže izvor nezvanično za Kurir.

Podsetimo, prethodno su se tokom ovog jutra dogodile tri jezive saobraćajke, a prizori sa lica mesta šokirali su građane, dok su policija i hitne službe imale pune ruke posla.

Najtragičniji udes dogodio se na Smederevskom putu, gde su se sudarili putnički automobil i autobus. Vozač automobila poginuo je na licu mesta, dok je više putnika iz autobusa zatražilo lekarsku pomoć. Saobraćaj je bio potpuno obustavljen, a delovi vozila rasuti po kolovozu svedočili su o silini sudara.

Novi udes usledio je kod Bubanj Potoka, gde je u lančanom sudaru više vozila poginuo jedan muškarac, dok je još jedna osoba povređena. Prema prvim informacijama, vozila su se sudarila velikom brzinom, a jedno je završilo potpuno uništeno. Policija je satima obavljala uviđaj, dok su se formirale duge kolone.

Haos je zavladao i na Pupinovom mostu, gde je u kratkom vremenskom razmaku došlo do više saobraćajnih nezgoda. U jednom od sudara automobil je podleteo pod šleper i bio potpuno smrskan, a učestvovali su i kombiji. Saobraćaj iz pravca Zemuna ka Borči bio je blokiran, a vozači su satima stajali u kolonama.

- Prizori su jezivi, ljudi su u šoku, ovo je katastrofa - ispričali su očevici sa lica mesta.

Nadležne službe apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise, jer jedan trenutak nepažnje može imati kobne posledice.

Istrage o uzrocima svih nesreća su u toku.

Autor: Marija Radić