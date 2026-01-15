AKTUELNO

TOTALNI HAOS NA PUPINOVOM MOSTU: Serija sudara potpuno blokirala saobraćaj ka Borči, ima povređenih

Na samom kraju Pupinovog mosta, u smeru ka Borči, jutros oko 7 časova dogodilo se više povezanih saobraćajnih nezgoda koje su izazvale potpuni kolaps u ovom delu grada.

Prema prvim informacijama, u udesima je učestvovalo više vozila, a najmanje jedna osoba je zadobila telesne povrede. Ekipa Hitne pomoći je odmah izašla na teren kako bi ukazala pomoć povređenima i transportovala ih u dežurnu ustanovu.

Saobraćaj u potpunom prekidu

Policija je obustavila saobraćaj u smeru od Zemuna ka Borči, što je dovelo do formiranja kilometarskih kolona. Vozači koji su se zatekli na mostu javljaju da stoje u mestu duže od pola sata, dok se prilazima mostu sa zemunske strane gotovo nemoguće približiti.

Alternativni pravci

Saobraćajna policija apeluje na vozače da do završetka uviđaja i uklanjanja smrskanih vozila koriste alternativne pravce:

Pančevački most (na kojem se već beleži pojačan intenzitet saobraćaja);

Zrenjaninski put.

Takođe, linije javnog prevoza koje saobraćaju ovom trasom su u zastoju ili preusmerene. Uzrok udesa još uvek nije zvanično potvrđen, ali se pretpostavlja da su klizav kolovoz i smanjena vidljivost doprineli lančanom sudaru.

Uviđaj je u toku.

PODNETE KRIVIČNE PRIJAVE protiv šest osoba ZBOG NAPADA NA ANU BEKUTU: Evo šta im se stavlja na teret

Autor: Marija Radić

