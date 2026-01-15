UKRAO 40 UMETNIČKIH SLIKA I IKONE IZ KUĆE POZNATOG KNJIŽEVNIKA: Mladić iz Kruševca osumnjičen za više teških krađa

AKTUELNO

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu, rasvetlili su dve teške krađe i krađu i podneće krivičnu prijavu protiv S. R. (2006) iz Kruševca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.

On se sumnjiči da je 28. decembra 2025. godine provalio u kuću poznatog kruševačkog književnika i likovnog kritičara iz koje je ukrao 40 umetničkih slika koje su pripadale oštećenom i njegovoj sestri.

Takođe, S. R. je, kako se sumnja, krajem decembra, provalio u još jednu kuću iz koje je ukrao razne električne aparate i druge predmete, dok je iz treće kuće ukrao nekoliko tepiha.

Policija je intenzivnim operativnim radom identifikovala osumnjičenog, a pronađeno je 40 slika i 29 ikona koje će biti vraćene vlasnicima.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, protiv osumnjičenog će biti podnete krivične prijave u redovnom postupku.

