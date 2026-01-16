STRAVIČAN LANČANI SUDAR NA 'MILOŠU VELIKOM' Više vozila se zakucalo u šleper sa raznih strana, automobili zgužvani kao konzerve, ima povređenih! (VIDEO)

Više vozila učestvovalo je u lančanom sudaru na auto-putu Miloš Veliki, u nesreći ima povređenih. Stvaraju se zastoji, vozila koja su učestvovala u udesu su u svim trakama auto-puta.

Prema prvim informacijama saobraćajna nesreća desila se na deonici auto-puta Miloš Veliki kod Lučana u smeru ka Požegi kod tunela Munjino brdo, a ima više povređenih lica.

Kako se može videti na prizrima sa lica mesta, potpuni je karambol na ovoj deonici auto-puta.

Više vozila se zakucalo u šleper sa raznih strana. Jedan automobil marke "audi" potpuno je smrskan ispod šlepera, a drugi bele boje takođe je havarisan.

Saobraćaj je obustavljen. Uviđaj je u toku.

Autor: A.A.