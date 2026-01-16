AKTUELNO

Hronika

STRAVIČAN LANČANI SUDAR NA 'MILOŠU VELIKOM' Više vozila se zakucalo u šleper sa raznih strana, automobili zgužvani kao konzerve, ima povređenih! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Više vozila učestvovalo je u lančanom sudaru na auto-putu Miloš Veliki, u nesreći ima povređenih. Stvaraju se zastoji, vozila koja su učestvovala u udesu su u svim trakama auto-puta.

Prema prvim informacijama saobraćajna nesreća desila se na deonici auto-puta Miloš Veliki kod Lučana u smeru ka Požegi kod tunela Munjino brdo, a ima više povređenih lica.

Kako se može videti na prizrima sa lica mesta, potpuni je karambol na ovoj deonici auto-puta.

Više vozila se zakucalo u šleper sa raznih strana. Jedan automobil marke "audi" potpuno je smrskan ispod šlepera, a drugi bele boje takođe je havarisan.

Saobraćaj je obustavljen. Uviđaj je u toku.

Autor: A.A.

#Nesreća

#Povređeni

#Sudar

#miloš veliki

#vozila

POVEZANE VESTI

Hronika

STRAVIČAN SUDAR NA MILOŠU VELIKOM - Auto SMRSKAN! Objavljen jeziv snimak, stvara se gužva (VIDEO)

Svet

STRAVIČAN LANČANI SUDAR U KINI - Učestvovalo više od 100 vozila! Ima povređenih

Svet

Dve osobe poginule, 26 povređeno: Stravičan sudar kod Tokija, učestvovalo više od 50 vozila (VIDEO)

Hronika

KAMION SE PREVRNUO, VIŠE OSOBA POVREĐENO Težak lančani sudar kod Petlje Niš istok: Vatrogasci seku vozilo, saobraćaj blokiran (VIDEO)

Hronika

Lančani sudar na auto-putu: Ima povređenih, saobraćaj u prekidu

Hronika

LANČANI SUDAR KOD SAVA CENTRA: U udesu učestvovala 3 vozila, ima povređenih