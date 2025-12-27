Dve osobe poginule, 26 povređeno: Stravičan sudar kod Tokija, učestvovalo više od 50 vozila (VIDEO)

Dve osobe su poginule, a 26 je povređeno u sudaru u kojem je učestvovalo više od 50 vozila na auto-putu u prefekturi Gunma, severozapadno od Tokija, saopšteno je danas iz policije.

Nesreća se dogodila u petak oko 19.30 časova na izlaznoj traci auto-puta Kan-etsu u mestu Minakami, gde su vozila, prema navodima policije, verovatno proklizala na zaleđenom kolovozu tokom snežnih padavina, preneo je Kjodo.

Najmanje 10 vozila se zapalilo, a vatrogasne ekipe su požar gasile više od sedam sati.

Policija je navela da se lančani sudar dogodio kada se kamion sudario sa drugim kamionom koji je bio zaustavljen na putu nakon ranije nezgode sa jednim vozilom, što je dovelo do niza sudara na deonici dugoj oko 300 metara.

Među poginulima je 77-godišnja žena iz Tokija, koja je bila na zadnjem sedištu automobila kojim je upravljao član njene porodice, dok je telo druge žrtve pronađeno na vozačevom sedištu velikog kamiona.

Dvadeset jedna osoba zadobila je lakše povrede, dok je petoro povređenih u teškom stanju.

Nakon nesreće, deo auto-puta je zatvoren, a izlaznu traku blokirala su teško oštećena vozila, od kojih su neka bila ugljenisana do neprepoznatljivosti, ističe Kjodo.

U vreme nesreće, vozačima je zbog snežnih uslova bilo naloženo da voze brzinom do 50 kilometara na sat.

Autor: Marija Radić