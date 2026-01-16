U lančanom sudaru na auto-putu Miloš Veliki učestvovalo devet vozila i kamion: OVO su novi detalji, više osoba hospitalizovano (FOTO+VIDEO)

U teškoj saobraćajnoj nezgodi - lančanom sudaru koji se jutros dogodio na auto-putu Miloš Veliki učestvovalo je devet putničkih vozila i jedan kamion.

- Nema nastradalih, a četiri osobe su povređene. Dve su već hospitalizovane, a dve su na putu za čačansku bolnicu - potvrđeno je za RINU.

Trenutno je na snazi obustava saobraćaja na deonici od Lučana ka Požege. Vozačima se preporučuje da koriste pravac preko Ovačar Banje.

Podsetimo, saobraćajna nezgoda dogodila se oko 8 časova, kada su vozila izgubila kontrolu iz za sada nepoznatih razloga.

Kako se može videti na snimku sa lica mesta, jedna osoba nepomično leži na kolovozu između dva slupana automobila, dok je jedno vozilo završilo u potpunosti ispod kamiona. Ljudi prolaze okolo, a na licu mesta došle su i ekipe Hitne pomoći koje su prevezle povređene.

Za sada nema zvaničnih podataka o stepenu povreda učesnika sudara, a prema prvim informacijama u lančanom sudaruu učestvovalo je devet vozila i kamion.

Pretpostavlja se da su na nastanak sudara mogli da utiču smanjena vidljivost i gust saobraćaj, ali će tačni uzroci biti poznati tek nakon završetka istrage.

Autor: Marija Radić