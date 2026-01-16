Opsadno stanje zbog KRVAVE SAČEKUŠE U TREŠNJI: Pokrenuta akcija VIHOR zbog ubistva BIVŠEG FUDBALERA ŽIĆE

Telo bivšeg fudbalera Crvene zvezde Živka Bakića Žiće pronađeno u šumi. Egzekutor čekao da vođa klana izađe u "slobodnu šetnju" pa mu presudio bez milosti!

Beogradska policija proglasila je hitnu akciju "Vihor" nakon što je u šumi, u Ulici Put za Veliku Ivanču kod Sopota, pronađeno beživotno telo Živka Bakića Žiće (42). Kako saznajemo, Bakić je likvidiran u klasičnoj sačekuši, a ubica mu je ispalio dva hica direktno u predelu glave, ne ostavljajući mu ni milimetar šanse da preživi.

Likvidacija tokom "slobodnog sata"

Ono što posebno šokira istražitelje jeste drskost i preciznost ubice. Bakić se nalazio u kućnom pritvoru sa elektronskim nadzorom (nanogvicom), a egzekutor je tačno znao kada on koristi svoje zakonsko pravo na slobodnu šetnju. Čim je vođa kartela zakoračio na nepristupačan šumski teren, dželat je izronio iz mraka i ispalio mu dva smrtonosna hica u glavu.

Od Zvezdinog dresa do kokainskog bosa

Živko Bakić Žića imao je biografiju koja podseća na akcioni film. Početkom devedesetih bio je perspektivan sportista:

Prošao je mlađe kategorije FK Crvena zvezda.

Nastupao je za FK Zemun i FK Zeta.

Njegov životni put skrenuo je u kriminal nakon tragične pogibije brata (18) u saobraćajnoj nesreći u Beogradu. Bakić nikada nije poverovao u zvanične verzije, unajmljivao je privatne detektive da istraže tu smrt, a ubrzo potom se odselio na Ibicu gde je počeo da gradi imperiju koja će ga kasnije odvesti na vrh poternica.

Veza sa klanom "Amerika" i šverc 324kg kokaina

Bakić je u septembru 2023. godine označen kao vođa grupe koja je pala zbog šverca 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Grupa kojoj je pripadao važila je za jednu od najjačih karika "Balkanskog kartela", a on je smatran čovekom od poverenja Zorana Jakšića, ozloglašenog bosa klana "Amerika" koji u Peruu služi višedecenijsku robiju.

Život na "visokoj nozi": Roleksi, luksuzni Audi i vile

Nakon njegovog hapšenja prošle godine, policija je zaplenila imovinu vrednu milione evra koja svedoči o njegovom bogatstvu:

Skupoceni satovi: "Rolex" i "Audemars Piguet".

Vozni park: Najnoviji modeli Audija, Mercedesa i BMW-a.

Luksuzne nekretnine: Pretresi su vršeni u vilama sa bazenima, a blokirani su brojni bankovni računi.

Mesto zločina je i dalje pod potpunom blokadom, a jake snage policije vrše uviđaj.

Akcija "Vihor" je na snazi na svim ključnim tačkama oko Sopota i izlazima iz Beograda, dok se traga za ubicom koji je iskoristio najslabiju tačku bezbednosnog sistema da bi izvršio surovu egzekuciju.

