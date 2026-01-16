AKTUELNO

ORUŽANA PLJAČKA U CENTRU BEOGRADA: Uleteo u radnju s pištoljem, oteo sve pare, policija na nogama

U prodavnici u Ruzveltovoj ulici večeras oko 18.45 časova dogodilo se razbojništvo, kada je za sada nepoznati muškarac, uz pretnju vatrenim oružjem, od zaposlenih oduzeo novac.

Prema prvim informacijama, izvršilac je nakon toga primorao radnike da mu otvore zadnji izlaz objekta, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu. U incidentu nije bilo povređenih.


Na licu mesta intervenisala je policija, koja je obavila uviđaj i intenzivno radi na identifikaciji i pronalaženju osumnjičenog. Istraga je u toku.

