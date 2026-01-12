Kad su stigli na adresu stavio mu nož pod grlo: Taksista u Zemunu preživeo pakao

Jezivo razbojništvo dogodilo se u petak 9. januara, uveče u Zemunu kada je taksista M. K. (40) brutalno opljačkan uz pretnju nožem.

Razbojništvo se dogodilo oko 22 sata kada je nesrećni čovek primio vožnju u Zemunu. U kola mu je seo muškarac koji je, kada su stigli na adresu, izvadio nož, stavio mu ga pod grlo i uzeo samo 2.000 dinara! Nakon što je uzeo pare, muškarac je pobegao u nepoznatom pravcu, a M. K. je odmah pozvao policiju, prenosi Telegraf.

Interventna jedinica 92 brzim i operativnim radom pronašla je i uhapsila M. V, a ustanovljeno je da je za njim već bila raspisana potraga policije. Osumnjičenom za ovo razbojništvo određeno je zadržavanje do 48 sati nakon čega će u zakonskom roku biti saslušan u tužilaštvu.

O svemu je obavešteno Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, a istraga povodom ovog događaja je u toku.

Autor: A.A.