'ZAKLAĆU TE' Uhapšen muškarac koji je u Zemunu taksistima stavio NOŽ POD GRLO: Od žrtava uspeo da iznudi 8.000 dinara i telefon

Povodom tri napada na taksi prevoznike koja su se dogodila na teritoriji GO Zemun, po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju M.V. (38) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio tri krivična dela Razbojništvo.

Okrivljenom se naredbom o sprovođenju istrage stavlja na teret da je krivična dela izvršio u vremenskom periodu od 28.decembra 2025. godine do 9.januara 2026. godine na taj način što je, u toku vožnje, stavio nož pod grlo oštećenima A.O. (56), D.P. (72) i M.K. (40) i uputio im pretnju da će ih zaklati ukoliko mu ne daju novac, što su oštećeni učinili i predali mu ukupno 8.000 dinara i jedan mobilni telefon.

Na saslušanju u tužilaštvu okrivljeni je izjavio da ne želi da iznosi odbranu, nakon čega je javni tužilac sudiji za prethodni postupak nadležnog suda podneo predlog da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi ponoviti krivično delo.

Autor: Iva Besarabić