'SANJAM DA ME KOLJE' Potresna ispovest bake Bojane iz Ivanjice koju je maskirani dečak (15) opljačkao uz PRETNJU NOŽEM: Stavio mi je SEČIVO POD VRAT

Mirno ivanjičko naselje Bukovica pre nekoliko noći je potreslo teško razbojništvo u kojem je starija meštanka Bojana Jovančić jedva izbegla ozbiljne posledice. U njen dom upao je maskirani muškarac koji joj je, uz pretnju nožem, zahtevao novac. Baka Bojana ispričala je šta se dogodilo te večeri.

Prema njenim rečima, sve se odigralo nakon što je pao mrak.

Na vrata je neko pokucao, a ona je, misleći da su komšije, prišla da otključa. Tada je usledio napad.

- Ja sam otvorila vrata, kad je on svom snagom krenuo da odvali vrata, ušao je sa te strane, držao bravu rukom i držao nož u ruci i kad je ušao, stavio nož ispod grla. I da li je nosio kapuljaču, ništa se ne vidi, samo mu vidiš oči. Ništa više - rekla je ona.

Razbojnik je odmah počeo da viče i zahteva novac.

- Pare, pare daj, pare, pare daj - rekao joj je napadač dok joj je držao nož na vratu i gurao rukom.

- 'Nemam, dete, pare, nemam pare', rekla sam mu - kaže baka Bojana.

Napadač je ušao u sobu i iz ormara uzeo novčanik u kojem je, kako kaže Bojana, imala oko sedam hiljada dinara.

Ona kaže da od straha nije mogla ni da izusti gde se novčanik nalazi.

Razbojnik joj je, kako opisuje, držao nož pod grlom i ponavljao da mu pokaže gde je novac, dok je ona, potpuno paralisana od straha, jedva uspevala da govori. Kada je napadač sam pronašao novčanik, samo je gestikulacijom mogla da nagovesti da ga uzme, jer nije bila u stanju da izgovori ijednu reč.

Bežala je puzeći prema komšijama

Prema onome što je kasnije čula u razgovoru policajaca, maskirani muškarac pobegao je kroz baštu, preskočivši terasu i sklonivši se u obližnji kanal.

Bojana je, nakon što je ostala sama u kući, bila u tolikom šoku da nije mogla da ustane, pa je puzala do komšija kako bi potražila pomoć.

- Ja počeh da povraćam, od straha - počela je Bojana da prepričava kako je izgledalo kada je krenula da traži pomoć.

- Ja samo kažem: 'Hoće da me zakolje, da me zakolje', izgubila sam bila i glas - opisala je Bojana ovim rečima kako je to izgledalo kada se domogla puzeći komšijske kuće.

"Sanjam da me kolje"

Bojana je prošla bez fizičkih povreda, ali šok koji je pretrpela je ostavio velike posledice. Komšije su odmah pozvale policiju i hitnu pomoć.

- I tako sanjam da me kolje nožem - priča Bojana kako se osećala nakon nasilja.

Komšije se smenjuju u njenoj kući u selu Bukovica i pružaju joj podršku, ističući da se ovako nešto u njihovom kraju ne pamti.

Kako je saopšteno danas, policija je identifikovala maskiranog napadača kao 15-godišnjeg dečaka, i protiv njega će biti pokrenut adekvatan postupak.

Autor: Iva Besarabić