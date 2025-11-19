SRPKINJA (23) PREMINULA U BEČU POD MISTERIOZNIM OKOLNOSTIMA, PORODICA TRAŽI ODGOVORE: Mi ne znamo šta se desilo sa Verom, zovemo, pitamo, ali ništa...

Telo Srpkinje Vere Pajković (23) pronađeno je 20. oktobra u jednom stanu u Beču, a njena porodica i dalje nema odgovor šta joj se zaista dogodilo te večeri.

Austrijska policija je, podsetimo, telo zatekla u stanu jednog muškarca u bečkom okrugu Tuln, a njeni bližnji svaki novi dan dočekuju u agoniji čekajući makar jednu informaciju koja bi razjasnila tragičnu sudbinu njihove ćerke.

Kako je ispričao Verin otac, u kući je zavladao šok i potpuna nemoć.

- Mi ni danas ne znamo šta se desilo sa našom Verom. Samo su nam javili da je pronađena mrtva, a posle toga ništa. Čekamo bilo kakvu informaciju, bilo kakav trag. Zovemo, pitamo, ali odgovora nema - rekao je potreseni otac.

Prema dosadašnjim informacijama, Verino telo pronađeno je u iznajmljenom stanu u bečkom okrugu Tuln, a slučaj je odmah preuzelo tužilaštvo. Kako je za Kurir ispričao Verin otac, odmah nakon što je telo pronađeno, naložena je i obdukcija.

- Naložena je obdukcija i kako su nam naknadno saopštili, Vera je u tom trenutku spavala, ležala je na leđima i počela da povraća i udavila se. Sa njom su u tom momentu bila dvojica muškaraca, ja ih ne znam. Rečeno mi je da oni nisu reagovali na vreme. Moja Vera je sigurno mogla biti spasena, ali oni su se uplašili - rekao je neutešni otac i dodao da sumnja da ti muškaraci, koji su bili prisutni kada je Vera umrla, nešto kriju od njega.

Verini najbliži tvrde da im je ovo najteži period u životu.

- Velika tragedija nam se dogodila, čekamo svakog dana bilo kakvu informaciju. Nadamo se da će nam neko konačno reći istinu. To nam je jedino ostalo. Kako god bilo, mi ćemo saznati pravu istinu - dodao je otac.

Austrijski mediji su, kako smo ranije preneli, saopštili da je muškarac u čijem stanu je devojka umrla navodno rekao "da ju je pokupio na ulici i da ne zna mnogo toga o preminuloj devojci".

- Muškarac je, navodno, devojku iz Srbije poveo kod sebe u stan, jer se ona plašila da ode kući, nakon čega je devojka preminula u njegovom stanu. Dežurni tužilac uputio je telo na obdukciju nakon što su lekari konstatovali smrt, a ona je utvrdila da je smrt nastupila usled predoziranja narkoticima. Navodno, devojka je pored droge popila i flašu votke - naveli su ranije izvori austrijskih medija.

Autor: S.M.