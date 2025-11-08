Šta se krije iza pucnjave u Beču u kojoj je Srbin teško ranjen: Još jedan osumnjičeni se predao policiji

Policija u Beču i dalje istražuje zločin koji se dogodio u četvrtak uveče u jednom turskom lokalu u gradu, a u kojem je muškarac (35) ubijen, a Srbin (55) teško ranjen.

Nakon pucnjave dvojica muškaraca su se predala policiji, a glavni osumnjičeni je i dalje u bekstvu.

Prema navodima, jedan od osumnjičenih, 38-godišnjak je došao u petak u policiju u pratnji advokata. On je, kako piše Heute, priznao da je bio prisutan tokom svađe u lokalu i da je imao ilegalno oružje, ali je naglasio da nije pucao.

Nedugo potom, 35-godišnji muškarac se takođe predao istražiteljima.

Prilikom davanja iskaza rekao je da je pucnjavi prethodio verbali sukob zbog dugova odnosno kredita, ali takođe negira bilo kakvo učešće u pucnjavi.

"Oba muškarca su uhapšena i sprovedena u zatvorsku ustanovu", naveli su iz policije.

Podsetimo, pucnjava se dogodila u četvrtak oko 21:45 u jednom turskom lokalu u Beču.

Svađa između više muškaraca je eskalirala i ispaljeno je više hitaca. Jedan 33-godišnji Čečen poginuo je na licu mesta, dok je 55-godišnji muškarac teško povređen i i dalje se nalazi u životnoj opasnosti.

Policija i dalje intenzivno traga za glavnim napadačem. Mediji pišu da je u pitanju austrijski državljanin sa stranim poreklom. Pojedini mediji su pisali da je u pitanju Srbin. Telegraf.rs nije mogao da potvrdi ove informacije.

Autor: S.M.