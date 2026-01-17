MILICA ASANOVIĆ DOŽIVELA JEZIVU SMRT! Komšija otkrio nove detalje o njenom NESTANKU: Put je znala napamet, jedino što mogu da pretpostavim...

Milica Asanović (25) iz Balajinca kod Merošine doživela je jezivu smrt jer se smrzla u blizini autoputa Niš - Leskovac u visini skretanja za Doljevac. Za sada nema tragova koji bi ukazali na nasilje, ali brojna pitanja ostaju otvorena za odgovore.

Njen nestanak 9. januara oko podne, kada je u Balajincu bilo minus pet Celzijusa, podigao je na noge posle par dana ceo kraj kada se krenulo u potragu, a svi sa kojima smo razgovarali tvrde da ona od mesta odakle je krenula do tog dela autoputa gde je nađena, ne može sama da stigne pešaka. Po zimi je to zaista nepristupačno. Pogotovu što je bila bolesna, slabovida i u teksas jakni i patikama.

Na mestu gde je nađena stoji policijska traka i svima je jasno da je ona morala da ide preko uzoranih i zaleđenih njiva da bi tu stigla, a što je po toj hladnoći izuzetno teško. Postoji i makadam put kojim je mogla da se kreće, a koji se proteže paralelno duž autoputa. I tu se postavlja pitanje zašto bi tu išla kada od raskrsnice do mesta pronalaska sigurno ima preko pet kilometara.

Ona je izašla od komšije Slavoljuba Todorovića, od čije kuće do njene ima oko dve stotine metara, i umesto da skrene desno, krenula je levo, u pravcu Gornjeg Međurova.

I Todorović kaže da ne veruje da je ona mogla sama da stigne do autoputa gde je nađena.

- Milicina smrt je najveća tragedija koja je mogla da nas zadesi na početku godine. Ona je sto puta došla kod mene i put je znala napamet. Jedino što mogu da pretpostavim da, pošto slabo vidi, da je zaslepila ova belina i odsjaj snega tako da ona skrene levo umesto desno. kod mene su tog dana bili i njen otac i brat, jeli smo ribu, oni su otišli i tada ni jednom rečju nije rekla da planira da negde ide, da nešto planira i slično. Jedino što znam je da ona taj put sama ne može da savlada - ispričao je Kuriru Todorović i dodao:

- To mogu da potpišem. Jer ona se slabo kreće i odavde ona ide nekada nadole pored moje kuće da uzme drva, dođe do mene i do prodavnice. Nekada je išla sa majkom do Malošišta, ali to je bilo ranije dok je majka mogla da se kreće. Kažem ona sama ne može to da pređe jer meni treba recimo više od 45 minuta da bi stigo do Batušinca, a njoj bi trebalo sigurno više. Njen stric je krenuo odmah kolima, ali nije naišao na nju. Stvarno mi je žao što se tako desilo da izađe iz moje kuće. Evo, sinoć sam na televiziji čuo da je pronađena i do zore nisam mogao da zaspim.

Milicin otac, Slaviša Asanović je u vreme njenog pronalasaka rekao da je šećer i kafa, po šta je poslala majka kod Todorovića nađeno na stotinak metara, ali riba koju je zapakovao, nije. Milicino kretanje se beleži negde do podvožnjaka prema međurovu odnosno s druge strane prema Batušincu.

- Kafu i šećer je prosula tu odmah pošto je valjda pala. Ono ostalo što sam joj dao, nismo pronašli. Na izlazu iz sela su je videle dve žene. Tražila je valjda vodu od njih. Ova mlađa žena je rekla da se uputila u pravcu Batušinca i mi smo odmah tamo krenuli 9. januara, ali u tom pravcu nje nije bilo. To je prošlo sat vremena od kada je izašla iz moje kuće. Dok je sedela kod mene kući, pojela je ribu i ništa posebno nismo pričali. Ona se nikada nešto nije žalila na majku, oca. Jednostavno, nemam objašnjenje kako je od mene stigla čak na autoput - svedoči Todorović.

Nakon razgovora sa njim i ostalim meštanima, nema odgovora što je ostavila ili prosula kafu pa nije otišla kući po toj hladnoći već je krenula, kako su svedočile te žene koje je srela, prema Batušincu. Mogućnost da je neko povezao postoji, ali samo do podvožnjaka gde se skreće po utrinama do autoputa, a koji je na uzvišenju.

Ivan Asanović, Milicin brat od strica kaže da za sada porodica nema mnogo saznanja.

- Zaista za sada ništa ne znamo. Milicin otac je bio u policiji i ne znam šta da kažem, tuga. Ne znamo ni ko je pronašao na tom mestu pored puta - kratko je rekao on.

Policija obezbeđuje mesto gde je pronađena, uzeti su na veštačenje telefoni svih osoba s kojima je komunicirala. Obdukcija može da donese neke nove detalje nesrećne devojkine smrti, ali zašto je krenula u tom pravcu, zašto nije tražila pomoć od tih žena, šta ona radi u blizini autoputa, javnost verovatno nikada neće čuti.

Autor: Iva Besarabić