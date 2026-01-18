AKTUELNO

PALILULA POD OPSADOM! Policija traga za fantomom koji je sinoć izveo seriju pljački

Beogradska policija traga za muškarcem koji je sinoć izveo filmsku seriju pljački u naselju Palilula, ostavljajući radnike u potpunom šoku!

Sve je počelo oko 19 časova, u vreme kada su prodavnice pune ljudi. U sumanutom pohodu koji je trajao svega nekoliko minuta, maskirani napadač je, prema informacijama do kojih smo došli, sa pištoljem u ruci upadao iz objekta u objekat.

Scenarij je u svakoj radnji bio identičan - razbojnik uleće unutra, repetira oružje i zahteva sav novac iz kase. Radnici, suočeni sa cevi uperenom u njih, nisu imali izbora. Kase su ispražnjene do poslednjeg dinara, a napadač je nestajao brže nego što je dolazio.

- Brzina kojom je prelazio sa jedne lokacije na drugu je prosto neverovatna. Zbog toga postoji ozbiljna sumnja da je imao pomagača koji ga je čekao u upaljenom automobilu. Čim bi ovaj izleteo sa plenom, vozač bi dodavao gas - otkriva izvor, prenosi Telegraf.

Policija je odmah nakon prijave blokirala ovaj deo grada.

Inspektori češljaju teren i skidaju snimke sa svih mogućih nadzornih kamera.

