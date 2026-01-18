Vučić: Neću nikada da prihvatim da su Đilas i Jaćimović pošteni, a ja lopov!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da svaki skup na kom je više od tri ili četiri hiljade ljudi zaslužuje poštovanje.

- Svaki skup na kom imate preko tri ili četiri hiljade ljudi, nije mali. Zaslužuju poštovanje. Druga je stvar što su oni time razočarani - navodi Vučić.

Vučić je rekao da sa oduševljenjem prihvata blokaderske predloge o Zakonu o poreklu imovine.

- Druga stvar je o Zakonu o lustraciji. To je pokušaj da sklone svakog političkog protivnika kog ne mogu da pobede. Ponudili su nedemokratsku borbu protiv svojih političkih protivnika. To je za mene bilo razočaravajuće - kaže Vučić.

- Mislim da mi nismo dovoljno radili na Zakonu o poreklu imovine. Taj zakon postoji i to je odličan zakon - kaže Vučić. O NIS

- Mi smo ove nedelje imali mnogo važnih razgovora sa potencijalnim partnerima. Razgovarali smo se partnerima iz MOL. Boravio sam i u Abu Dabiju - rekao je na početku predsednik Srbije govoreći o NIS.

- Postoje još neke stvari o kojima za sada ne želimo da obaveštavamo javnost. Nadam se da će naši partneri razumeti da smo mi suverena zemlja - ističe Vučić i dodaje da se nada dobrim vestima.

- Želeli smo da pokažemo ozbiljnost da ne otimamo nešto što je tuđe vlasništvo, iako smo morali da platimo visoku cenu grešaka nekadašnjeg rukovodstva - podvlači predsednik.

Naši pregovarački timovi rade, uključen sam u to, verujem da će do nekakvog kompromisa doći - ističe predsednik.

Autor: S.M.