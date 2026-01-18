LIKVIDACIJA ZA 5.000 EVRA! Maloletnik iz Durmitora za novu glavu čekao 150.000 EVRA! POLICIJA SPREČILA UBISTVO

Detalji hapšenja šesnaestogodišnjeg pucača koji je 6. decembra pretvorio poznati beogradski restoran u scenu iz horor filmova, lede krv u žilama.

Istraga je otkrila - beogradska policija nije samo uhapsila napadača, već je sprečila novi, još krvaviji plan organizovanog kriminala!

Dok su gosti restorana „Durmitor“ mirno sedeli, dečak sa kapuljačom (16) stajao je tačno 45 sekundi iza leđa N. K. (30). Sa telefonom u ruci, glumio je slučajnog prolaznika, a onda je usledio pakao. Čim se žrtva okrenula, tinejdžer je izvukao pištolj i ispalio osam metaka u stomak muškarca, ne prestajući da puca ni dok je čovek ležao u lokvi krvi!

"AVANS" OD 5.000 EVRA I ŠTEK ZA BEKSTVO

Istraga otkriva jezivu pozadinu: ovaj tinejdžer nije pucao zbog vršnjačke svađe, već kao plaćeni egzekutor kriminalnog miljea! 5.000 evra dobio je kao "avans" pre nego što je povukao obarač.

Iako je promašio primarnu metu Nenada Alajbegovića Alibega, nalogodavci su mu isplatili još nekoliko hiljada evra da bi se krio u "štekovima".

PLANIRANA LIKVIDACIJA OD 150.000 EVRA!

Ali tu nije bio kraj. Podzemlje je u ovom maloletniku videlo "idealnog vojnika". Kako saznajemo, obećano mu je neverovatnih 150.000 EVRA da ubije još jedno lice! Ta likvidacija je trebalo da bude završni udarac u ratu kriminalnih grupa, ali je policija bila brža.

Ministar Ivica Dačić potvrdio je da je policija munjevitom akcijom identifikovala, locirala i uhapsila pucača, čime je direktno sprečeno novo ubistvo koje je već bilo plaćeno!

KO JE STVORIO MALOLETNU ZVER?

Pitanje koje trese Srbiju glasi: Kako je dete od 16 godina postalo oružje u rukama mafije? Dok se pucač nalazi iza rešetaka, operativci stežu obruč oko nalogodavaca. Organizovani kriminal koristi maloletnike računajući na blaže kazne, ali brutalnost pokazana u „Durmitoru“ zahteva najstrožu reakciju zakona.

Šta smo do sada saznali?

META: N. K. (30), drug Nenada Alajbegovića Alibega.

ORUŽJE: Pištolj, ispaljeno 8 projektila.

CENA: 5.000€ za prvi napad, 150.000€ ponuđeno za sledeći.

HAPŠENJE: Policija ga locirala u tajnom skrovištu

Autor: S.M.