Novi detalji istrage o oružju pronađenom u „štek“ garaži na Novom Beogradu lede krv u žilama! Arsenal koji je otkriven 5. januara, prema najnovijim informacijama, pripada ozloglašenom „vračarskom klanu“, a sve ukazuje na to da su vođe ove grupe planirale direktan obračun sa najvišim državnim funkcionerima Srbije!

Snajper i policijske uniforme – recept za likvidaciju

U garaži koju je koristio uhapšeni fitnes trener Aleksandar A., pronađena je oprema koja ukazuje na to da su ubice planirale da se maskiraju u policajce kako bi prišle meti.

Šta je sve nađeno: Snajper, automatske puške, „hepleri“, prigušivači, pa čak i protivpešadijske mine!

Lažni policajci: Pronađeni su panciri sa oznakama „policija“, lažne legitimacije MUP-a, radio stanice i maske.

Eksploziv spreman za aktivaciju: Nađene su dve bombe koje se aktiviraju daljinskim upravljačem.

Svedok saradnik Lalić otkrio pakleni plan: "Zvicer dao 5 miliona evra!"

Sve što je policija pronašla u ovoj garaži neverovatno podseća na scenario koji je svedok saradnik Srđan Lalić opisao na suđenju Belivukovom klanu. On je potvrdio da je vođa "kavčana" Radoje Zvicer spremio milione za nerede i atentat.

"Zvicer je obezbedio pet miliona evra u prvoj tranši za svrgavanje vlasti u Srbiji. Nabavljen je snajper od 12.000 evra za najteže zadatke i ozbiljne mete", ispričao je Lalić ranije pred sudom.

Planirali da dignu tržne centre u vazduh?

Lalić je otkrio da je klan imao plan „B“ u slučaju hapšenja njihovih vođa:

Angažovanje migranata: Ideja je bila da migrant unese eksploziv u „Delta siti“ za samo 2.000 evra.

Auto-bombe: Planirani su napadi i na druge tržne centre kako bi se izazvao totalni haos u zemlji.

Veza sa eksplozijom u Kosovskoj

Interesantno je da je eksploziv nađen na Novom Beogradu identičan onom koji je u oktobru usmrtio manekena iz Makedonije u stanu u centru Beograda. Sve operativne informacije vode ka istom čoveku – Nikoli Vušoviću zvanom Džoni sa Vračara, koji tesno sarađuje sa odbeglim Zvicerom.

Uprkos hapšenjima, klan pokušava da se konsoliduje, ali država im zadaje žestoke udarce. Istraga se nastavlja kako bi se precizno utvrdilo ko je bio na nišanu snajpera pronađenog u garaži.

