SPREČENA MAFIJAŠKA LIKVIDACIJA U BEOGRADU! Fitnes trener čuvao oružje i bombe za zloglasni klan... Plan bio da se maskiraju u policajce i napadnu?! (FOTO)

Prema rečima našeg izvora, sumnja se da su pripadnici jednog opasnog kriminalnog klana u garaži skladištili oružje i eksplozibvne naprave, kao i predmete koji bi im služili za maskiranje prilikom izvršenja najtežeg krivičnog dela

Hapšenjem fitnes trenera Aleksandra A. (43) i pronalaskom čitavog arsenala oružja u garaži na Novom Beogradu, sprečen je novi mafijaški obračun na ulicama glavnog grada, piše Kurir.

Prema rečima našeg izvora, sumnja se da su pripadnici jednog opasnog kriminalnog klana u garaži skladištili oružje i eksplozibvne naprave, kao i predmete koji bi im služili za maskiranje prilikom izvršenja najtežeg krivičnog dela. Prema rečima našeg izvora, osumnjičeni su planirali da se maskiraju u policijske službenice prilikom izvršenja krivičnog dela!

- Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova ovom zaplenom zadali su snažan udarac kriminalnim strukturama i nesumnjivo sprečili potencijalnu upotrebu zaplenjenog oružja i eksplozivnih sredstava za izvršenje najtežih krivičnih dela protiv života i tela - saopšteno je iz MUP.

Kako su dalje naveli, u pomenutoj garaži nađeno je najmanje 14 pušaka i pištolja, kao i nekoliko stotanika komada municije.

- Policija je prilikom ove opsežne akcije, pretresom stana i drugih prostorija i garažnog prostora zaplenila puškomintraljez, snajpersku pušku, pet automatskih pušaka, tri automatska pištolja – hekler, uzi i škorpion, dva poluautomatska pištolja, revolver, protivpešadijsku minu usmerenog dejstva, lovačku karabinsku pušku, pet prigušivača za automatsko oružje, nekoliko stotina komada municije različitog kalibra, dva pancirna prsluka sa oznakama "Policija", sredstva za vezivanje – lisice, više komada opasača i futrola za vatreno oružje, improvizovanu službenu legitimaciju MUP-a Srbije, ručne radio stanice za komunikaciju i više maski za sakrivanje lica - navedeno je u policijskom saopštenju, u kom je dodato i da su prilikom pretresa pronađene i dve improvizovane eksplozivne naprave sa daljinskim aktiviranjem i pratećom opremom.



- Interesantno je da su oduzete eksplozivne naprave identične onoj koja je u oktobru 2025. godine eksplodirala u stanu u Kosovskoj ulici, kojom prilikom je poginuo makedonski državljanin Martin Sipkovski (21). Prema operativnim informacijama, ovaj maneken iz Severne Makedonije bio je angažovan da ubije vođu navijača Tadiju Pantića (23) iz Zemuna, koji je ubijen mesec dana kasnije - pojašnjava izvor Kurira i podseća da se Makedonac, kako je pokazala istraga, sam razneo u iznajmljenom stanu, slučajno aktivirajući bombu namenjeju navijaču iz Zemuna.



- Tokom istrage o eksplouiji bombe u Kosovksoj ulici došlo se do podataka da je u sve umešan vračarski klan, na čijem je čelu sada već osuđeni Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara. Budući da su i ove eksplozivne naprave iste kao i ona iz Kosovske, ne treba isključiti mogućnost da i ova zaplena oružja i hapšenje fitnes trenera imaju veze upravo sa "vračarcima". Ipak, istraga je u toku i daljim koracima biće utvrđeno i ko je pripremao likvidaciju i za čiji račun, ali i ko je bio na meti. Ne isključuje se čak ni mogućnost da je više osoba bilo na nišanu kriminalne grupe - kaže izvor Kurira i dodaje da se, za sada, sumnja da je uhapšeni fitnes trener Aleksandar A. bio zadužen za čuvanje oružja.



- Garažu u kojoj je pronađeno naoružanje koristio je fitnes trener. On je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija - saopšteno je jutros iz MUP.

Kako su dodali u saopštenju, ovo je rezultat višemesečnog rada službenika Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na polju suzbijanja najtežih oblika kriminalnih aktivnosti, identifikaciji članova kriminalnih grupa i pronalasku predmeta krivičnih dela.

Podsetimo, iako je vođa vračarskog klana, koji blisko sarađuje sa kotorskim kavačkim klanom, na čelu sa odbeglim Radojem Zvicerom, uhapšen i osuđen u Nemačkoj, a u Specijalnom sudu u Beogradu je u toku sudski postupak protiv više pripadnika te kriminalne grupe, klan je i dalje aktivan.

- Tako je krajem oktobra uhapšeno nekoliko pripadnika vračarskog klana, među kojima je i Uroš NIkolić, poznati košarkaški sudija, ali i Marko Đorđević Markeđani, bivši dečko pevačice Edite. Takođe, u toku prošle godine dogodilo se nekoliko ubistava, ali i pokušaja ubistava, kao i hapšenja plaćenih ubica, što sve ukazuje na to rat klanova ne jenjava, kao i da su "vračarci" i dalje aktivni u podzemlju - pojašnjava izvoir Kurira.

Autor: D.Bošković