Arsenal oružja koji su, kako se sumnja, pripadnici vračarskog klana sakrili u jednoj garaži na Novom Beogradu, pripreman je za likvidacije najviših državnih funkcionera, jedan je od pravaca istrage, otkriva izvor Kurira upućen u slučaj!

U garaži koju je navodno koristio uhapšeni fitnes trener Aleksandar A., koji je uhapšen istog dana kada je oružje pronađeno, osim tri automatske puške, pet automatskih pištolja - heklera, uzija, škorpiona, dva poluautomatska pištolja, revolvera, lovačke karabinske puške, pet prigušivača, protivpešadisjke mine usmerenog dejstva, nekoliko stotina komada municije, podsetimo, pronađen je i snajper!

- Istraga koju vode policija i Više javno tužilaštvo u Beogradu i dalje je u toku. Proveravaju se svi mogući pravci istrage, tokom koje bi trebalo da bude utvrđeno ko je trebalo da bude meta likvidacije koju su, sudeći po svim prikupljenim dokazima, u prestonici pripremali pripadnici vračarskog klana. Jedan pravac istrage je i da su im mete bile najviši državni funkcioneri, na šta upućuje način rada vračarskog i kavačkog klana, resursi pronađeni u tajnom skladištu, ali i oprema koja je bila spremna za korišćenje. Postoje ozbiljne indicije koje ukazuju da su oružje, pre svega snajperska puška, ali i motorole, delovi policijskih uniformi, pripremani za pokušaj kriminalnog klana, koji je ispostava kavačkog klana, da se suprotstavi i obračuna sa državom Srbijom koja je se bori protiv kriminala i poslednjih godina mu zadaje ozbiljne udarce - otkriva izvor Kurira upućen u istragu.

Kako je Kurir pisao, osim oružja i municije, u istoj garaži pronađeni su i kriptovani telefoni, kao i delovi garderobe koji su najverovatnije trebali da im posluže za maskiranje prilikom izvršenja najtežih krivičnih dela.

- Među arsenalom pronađena su tokom pretresa i dva pancirna prsluka sa oznakama "policija", sredstva za vezivanje – lisice, više komada opasača i futrola za vatreno oružje, improvizovana službena legitimacija MUP-a Srbije, ručne radio stanice za komunikaciju i više maski za sakrivanje lica, kao i dve improvizovane eksplozivne naprave sa daljinskim aktiviranjem i pratećom opremom - otkrio je naš sagovornik i dodao da sve ukazuje da je kriminalna grupa imala plan da likvidaciju izvrši tako što bi se izvršioci maskirali u policajce.

Kako je Kurir ekskluzivno objavio, u toku je potrga za jednim visokopozicioniranim pripadnikom ovog krimialnog kalana, za kog se, kako saznajemo iz izvora bliskih policiji i tužilaštvu, sumnja da je pobegao u Španiju i da se tamo skriva. Intenzivna potraga za njim je, kako otkrivaju, u toku i uskoro će biti raspisana i poternica.

Inače, u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je fitnes instruktor Aleksandar A. koji se sumnjiči za nelegalno držanje oružja koje je pronađeno u garaži koju je on koristio. Prema nezvaničnim informacijama, on je na saslušanju izjavio da ne zna ništa o oružju.

Međutim, sumnja se da je on bio u direktonom kontatu sa pripadnikom vračarskog klana klana za kog se veruje da je pobegao u Španiju, i da je on izdavao direktna naređenja osumnjičenom kada, kome i gde treba da preda oružje i kriptovane telefone.

Među arsenalom oružja, kako je Kurir pisao, pronađen je i eksploziv identičan onom koji je u oktobru prošle godine izazvao eksploziju u stanu u Kosovskoj ulici, kada je zbog nestručnog rukovanja poginuo makedonski državljanin Martin S. (21). Prema operativnim informacijama, ovaj maneken iz Severne Makedonije bio je angažovan da ubije vođu navijača Tadiju P. (23) iz Zemuna, koji je ubijen mesec dana kasnije.

- Tokom istrage o eksploziji bombe u Kosovskoj ulici došlo se do podataka da je u sve umešan vračarski klan, na čijem čelu su sada već osuđeni Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara, kao i odbegli Radoje Zvicer - kaže izvor Kurira i dodaje da se, za sada, sumnja da je uhapšeni fitnes trener Aleksandar A. bio zadužen za čuvanje oružja.

Podsetimo, Vušović je trenutno u pritvoru u Nemačkoj, ali mu se u Specijalnom sudu u Beogradu sudi zbog sumnje da je sa Zvicerom bio organizator kriminalne grupe koja stoji iza nekoliko likvidacija i pokušaja ubistava u prestonici.

Inače, Nikola Vušović, podsetimo, uhapšen je prošle godine u Barseloni u Španiji, gde se skrivao godinama.

