HOROR NA PUMPI: Radnica uočila da se čovek ne pomera u kolima, kad mu je prišla sledila se

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug/Dimitrije Nikolić ||

Beživotno telo muškarca, starog oko 45 godina pronađeno je danas na parkingu benzinske pumpe „Zmaj 1“. Telo je zatečeno u parkiranom automobilu, a zasad je nejasan uzrok smrti.

Prema prvim informacijama Telegrafa, radnica benzinske pumpe uočila je da muškarac nepomično sedi u vozilu, nakon čega je obavestila nadležne službe. Na lice mesta ubrzo su stigli pripadnici policije i Hitne pomoći, koji su mogli samo da konstatuju smrt.

Policija je obavila uviđaj, a okolnosti pod kojima je došlo do smrti za sada nisu poznate. Istraga je u toku.

Autor: S.M.

