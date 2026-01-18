Skoro dva meseca harao Novim Beogradom: Mladić (19) izveo šest krađa, šteta se meri u hiljadama evra

Policajci sa Novog Beograda PS Novi Beograd zadržali su okrivljenog S.F. (19) zbog umnje da je u od 19.11.2024. godine do 10.01.2026. godine izveo šest krada a i na taj način pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 547.333 dinara na štetu četiri pravna lica.

Na saslušanju u tužilaštvu okrivljeni je, u prisustvu branioca, izjavio da priznaje izvršenja krivičnih dela i da se kaje.

Imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo predlog Trećem osnovnom sudu u Beogradu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana.

Autor: Dalibor Stankov