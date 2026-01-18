DOK JE PRATIO ŽENU ZVAO ĆERKE I REKAO DA ĆE IM UBITI MAJKU: Srbin u Francuskoj osuđen zbog zlostavljanja žene, na suđenju isplivali stravični detalji

Srbin iz Francuske osuđen je na osam meseci zatvora uslovno nakon što je godinama maltretirao svoju suprugu i pod njen automobil postavljao GPS uređaj kako bi ispratio njeno kretanje.

Jezivi slučaj patološke ljubomore i porodičnog nasilja dogodio se u gradu Anžu, a žena, poreklom Srpkinja, tek je u avgustu 2025. godine skupila snage da prijavi supruga posle višegodišnjeg zlostavljanja, prenose francuski mediji. Njen suprug pred sudom se pojavio 13. januara.

Patološki ljubomoran

- Žena je u avgustu došla u policijsku stanicu i ispričala inspektorima da od januara 2022. godine živi u paklu od braka. Kako je pojasnila, muž ju je tukao i pretio joj smrću, a u jednom momentu je pod njen automobil stavio GPS uređaj kako bi pratio njeno kretanje. Ona je policajcima rekla da je patološki ljubomoran bez ikakvog razloga - navode mediji.

- Poslednje tri godine živim u paklu - kratko je zaključila u svom iskazu u policiji.

U julu 2025. godine, Srbin koji je radio kao vozač kamiona, u telefonu svoje supruge pronašao je da je ona pretraživala izvesni hotel.

- Iako je bio na službenom putu na 230 kilometara od kuće, on je tog dana izašao sa posla i pratio je do hotela na dan kada je rezervisala smeštaj sve vreme je optužujući da ima vanbračnu aferu - navode:

Ispitane i ćerke

- Žena je pokušavala da mu objasni zašto je guglala taj hotel i krenula ka njemu, ali on nije želeo da je sasluša ni prihvati njeno objašnjenje. Sve vreme joj je pisao uvredljive sms poruke i više puta je zvao njihove ćerke i govorio im da je krenuo da im ubije majku. Ipak, ništa se nije dogodilo, a žena i deca su ga prijavile policiji.

U istrazi su ispitane i ćerke bračnog para koje su ispričale da je otac težak pijanac koji je stalno pratio i maltretirao majku. On je osuđen u skladu sa zahtevom tužilaštva.

Autor: Marija Radić