AKTUELNO

Hronika

JEZIV INCIDENT U TUTINU: Došao u bolnicu sa raznetom šakom, lekari morali da mu AMPUTIRAJU dva prsta! Policija na terenu, ispituje se jedna stvar

Izvor: Pink.rs/Rina, Foto: Pixabay.com ||

U Opštu bolnicu Novi Pazar večeras je primljen A. I. (52) iz Tutina sa teškim povredama šake. Prema nezvaničnim saznanjima, povrede su bile toliko ozbiljne da su lekari morali da izvrše amputaciju dva prsta.

Povređeni muškarac je hospitalizovan i zbrinut, a policija je odmah pokrenula istragu kako bi se utvrdilo šta se zapravo dogodilo.

Petarda ili puška?

Iako je pacijent zdravstvenim radnicima izjavio da je povredu zadobio usled aktiviranja pirotehničkog sredstva, istraga ide i u drugom pravcu.

Pacijent je hospitalizovan i zbrinut, a povrede su okarakterisane kao teške telesne povrede. On je naveo da je povredu zadobio usled aktiviranja pirotehničkog sredstva - potvrđeno je za RINU u novopazarskoj bolnici.

Međutim, pojavila se sumnja u njegovu verziju događaja. S obzirom na to da je A. I. registrovani lovac, sumnja se da je do povrede moglo doći usled opaljenja iz vatrenog oružja.

Opsadno stanje u bolnici?

Dodatnu sumnju podgrejala je i situacija u krugu same bolnice. Kako nezvanično saznajemo, večeras je primećen veći broj osoba koje se bave lovom ispred Opšte bolnice Novi Pazar, što ukazuje na to da se incident možda dogodio tokom lova, a ne usled pirotehnike.

Policija u saradnji sa nadležnim organima ispituje sve okolnosti, a tačan uzrok povređivanja biće utvrđen nakon sprovedene istrage.

Autor: Dalibor Stankov

#Hronika

#Istraga

#Lovac

#Novi Pazar

#Opšta bolnica Novi Pazar

#Policija

#Tutin

#incident

#povreda

POVEZANE VESTI

Hronika

Jeziv incident u školu u Beogradu: Dečak posle guranja pao i udario glavom o beton

Hronika

IZBODEN MLADIĆ U BEOGRADU: Hitno prebačen u bolnicu, lekari mu se bore za život

Društvo

Devojčici (8) iz Vranja na koju je pala školska klupa, amputiran deo prsta! Pokušano sve, povrede bile teške

Region

DEČAKU (10) U OSIJEKU AMPUTRALI DVA PRSTA ZBOG PETARDI! Strašna povreda usled korišćenja pirotehnike

Hronika

BAGER TEŠKO POVREDIO MUŠKARCA (48): Užas u Kikindi, mašina nagnječila nesrećnog čoveka

Hronika

JEZIVA TUČA U KAFANI U LAZAREVCU Mladić zadobio teške povrede, konobarica jedva izvukla živu glavu