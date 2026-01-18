JEZIV INCIDENT U TUTINU: Došao u bolnicu sa raznetom šakom, lekari morali da mu AMPUTIRAJU dva prsta! Policija na terenu, ispituje se jedna stvar

U Opštu bolnicu Novi Pazar večeras je primljen A. I. (52) iz Tutina sa teškim povredama šake. Prema nezvaničnim saznanjima, povrede su bile toliko ozbiljne da su lekari morali da izvrše amputaciju dva prsta.

Povređeni muškarac je hospitalizovan i zbrinut, a policija je odmah pokrenula istragu kako bi se utvrdilo šta se zapravo dogodilo.

Petarda ili puška?

Iako je pacijent zdravstvenim radnicima izjavio da je povredu zadobio usled aktiviranja pirotehničkog sredstva, istraga ide i u drugom pravcu.

Pacijent je hospitalizovan i zbrinut, a povrede su okarakterisane kao teške telesne povrede. On je naveo da je povredu zadobio usled aktiviranja pirotehničkog sredstva - potvrđeno je za RINU u novopazarskoj bolnici.

Međutim, pojavila se sumnja u njegovu verziju događaja. S obzirom na to da je A. I. registrovani lovac, sumnja se da je do povrede moglo doći usled opaljenja iz vatrenog oružja.

Opsadno stanje u bolnici?

Dodatnu sumnju podgrejala je i situacija u krugu same bolnice. Kako nezvanično saznajemo, večeras je primećen veći broj osoba koje se bave lovom ispred Opšte bolnice Novi Pazar, što ukazuje na to da se incident možda dogodio tokom lova, a ne usled pirotehnike.

Policija u saradnji sa nadležnim organima ispituje sve okolnosti, a tačan uzrok povređivanja biće utvrđen nakon sprovedene istrage.

Autor: Dalibor Stankov