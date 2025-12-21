AKTUELNO

DEČAKU (10) U OSIJEKU AMPUTRALI DVA PRSTA ZBOG PETARDI! Strašna povreda usled korišćenja pirotehnike

"Reč je o višestrukim povredama kostiju. Zapravo je reč o povredama tri prsta, čak i palca, gde su povrede pretežno na kostima", rekao je lokalni doktor

U Osijeku se u petak uveče dogodila nesreća u kojoj je desetogodišnji dečak teško povređen nakon što mu je petarda eksplodirala u ruci. Zbog težine povreda, lekari su morali da mu amputiraju dva prsta leve ruke.

Kako nezvanično saznaje Glas Slavonije, nakon eksplozije se začuo vrisak deteta, a njegovi prijatelji su, videvši krvavu ruku, odmah pozvali roditelje i hitnu pomoć. Dečak je potom prevezen u KBC Osijek, gde su mu amputirana dva prsta na levoj ruci. To je potvrdio i lekar Krešimir Ivković, načelnik Zavoda za dečju hirurgiju KBC-a Osijek.

"Nažalost, uprkos naporima lekara, dva prsta nisu uspela da se spasu. Reč je o višestrukim povredama kostiju. Zapravo je reč o povredama tri prsta, čak i palca, gde su povrede pretežno na kostima. Osim povreda mekog tkiva i mišića, tetive su sačuvane, a ovi delovi prstiju morali su biti amputirani zbog težine povreda", rekao je dr Ivković.

Doktor Ivković je ujedno potvrdio da je u bolnicu zbog povrede šake u eksploziji petarde dovezen i maloletnik iz Vukovarsko-sremske županije, tačnije iz Privlake.

Policijska uprava vukovarsko-sremska izvestila je da su policajci iz Policijske stanice Otok primili dojavu da je u Privlaci maloletnik nepravilno rukovao pirotehničkim sredstvom kategorije F3, koje se aktiviralo u njegovoj ruci, pri čemu je zadobio teške povrede desne ruke. Hitno je prevezen u Opštu županijsku bolnicu u Vinkovcima, a potom i u KBC Osijek.

