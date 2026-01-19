AKTUELNO

Hitna pomoć: Požar u Altini, šest osoba intoksinirano

Izvor: Tanjug, Foto: Pink.rs ||

Protekle noći izbio je požar u ulici Slobodana Đurića 12 u naselju Altina u kojem je šest osoba intoksinirano ugljen-monoksidom.

Kako je Tanjugu rečeno u službi Hitne pomoći na lice mesta su upućene dve medicinske ekipe koje su prevezle osobe koje su se nagutale dima na VMA i ni jedna nije životno ugrožena.

Kako saznaje Tanjug požar je izbio na prvom spratu petospratne zgrade i lokalizovan je oko 21 sat.


Protekle noći ekipe Hitne pomoći su intervenisale ukupno 120 puta, od toga je 15 intervencija obavljeno na javnim mestima.

Bilo je nekoliko osoba koje su imale trovanje alkoholom i one su kolima Hitne pomoći vožene na odeljenje toksikologije VMA.

Prema rečima dežurnog lekara nije bilo saobraćajnih udesa i povređenih, ali za pomoć su se najviše javljali hroničnoi bolesnici sa kardiološkim i respiratornim problemima.

Autor: D.Bošković

