DETALJI POŽARA NA ALTINI: Povređeno 6 osoba, Hitna pomoć odmah DOJURILA

Izvor: Blic, Foto: TV Pink Printscreen ||

Požar koji je izbio u ulici Slobodana Đurića u Zemunu, tačnije u naselju Altina, na prvom spratu petospratne zgrade lokalizovan je oko 21 čas, a povređeno je šest osoba, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći.

- Sinoć u 20 i 49 stigao nam je poziv da je u Slobodana Đurića 12 na Altini u toku veliki požar. Odmah su poslate dve naše ekipe. Ukupno je bilo šest povređenih zbog trovanja ugljen-dioksidom. Oni su zbrinuti na licu mesta i deportovani su na dalje lečenje na VMA – rekao je dr Nebojša Josipović.


U proteklih 24 časa ostvaren je jako veliki broj poziva Hitnoj pomoći, preko 1350, a najviše su Hitnu pomoć pozivali kardiovaskularni bolesnici, s obzirom da je ovo doba godine njima izrazito ne prija, naročito hiperhroničarima.

Autor: D.Bošković

