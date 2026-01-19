PRVI SNIMCI IZ SPECIJALNOG SUDA U USTANIČKOJ: Požar buknuo u prostorijama Specijalnog tužilaštva - Zaposleni ODMAH evakuisani (VIDEO)

U prostorijama Specijalnog tužilaštva u Ustaničkoj jutros je došlo do požara, a kako saznajemo, svi zaposleni u sudu i tužilaštvu su evakuisani.

Podsetimo, u zgradi Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici broj 29 u Beogradu, jutros oko 8.30 časova izbio je požar.

Vatrogasci su odmah izašli na teren nakon što je prijavljeno da se dimi iz zgrade. Zaposleni i građani koji su se nalazili u zgradi su bezbedno evakuisani.

Kako saznajemo, nema povređenih niti osoba koje su zatražile pomoć zbog gušenja dimom.

Saobraćaj u ovom delu Ustaničke ulice je privremeno usporen.

Uzrok izbijanja požara na krovnoj konstrukciji biće utvrđen nakon što vatrogasne jedinice u potpunosti ugase vatru.

Autor: Iva Besarabić