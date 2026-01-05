AKTUELNO

Svet

BUKNUO POŽAR U BOLNICI: Ima mrtvih - Vatrogasci odmah reagovali

Izvor: Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Muškarac star 75 godina preminuo je u u hitnoj službi u bolnici Jeru, nadomak Tulona, a 32 osobe su evakuisane zbog požara koji je izbio u toj zdravstvenoj ustanovi.

Požar je izbio oko 4.00 časa jutros, a 32 osobe su evakuisane, uključujući 19 pacijenata, koji su premešteni u bolničko porodilište, saopštili su vatrogasci, navodeći da je požar lokalizovalo obezbeđenje i medicinsko osoblje, preneo je "Figaro".

Povrede lakšeg stepena pretrpelo je šestoro zaposlenih, dok su četiri radnika i jedan pacijent prebačeni u drugu bolnicu. Prema izvoru, uzrok požara je "verovatno curenje kiseonika".

Hitna služba bolnice je zatvorena, a u intervenciji je učestvovalo oko 60 vatrogasaca.

Autor: S.M.

#Bolnica

#Evakuacija

#Požar

#hitna služba

#pacijenti

POVEZANE VESTI

Hronika

DETALJI STRAVIČNOG POŽARA U NIŠU! Muškarac stradao, povređen i jedan vatrogasac

Svet

VATROGASCI MERDEVINAMA IZNOSILI UPLAŠENE TURISTE Stravičan požar u Bangkoku: Poznati hotel zatvoren, IMA MRTVIH (FOTO)

Hronika

Saobraćajka na Pupinovom mostu, ima POVREĐENIH

Svet

POŽAR U STARAČKOM DOMU: Ima mrtvih, 140 vatrogasaca na licu mesta - Istraga u toku

Hronika

POŽAR NA DEDINJU: Zapalila se porodična kuća, vatrogasci ODMAH reagovali (VIDEO)

Svet

POGINULA CELA PORODICA! Stravičan POŽAR U ITALIJI: Vatrogasci evakuisali 40 STANARA IZ ZGRADE U PLAMENU