UPAO SA NOŽEM U PRODAVNICU, PA PRETIO RADNICI: Uhapšen razbojnik u Titelu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Titelu uhapsili su J. D. (30) iz okoline Novog Sada, zbog sumnje da je učinio krivično delo razbojništvo u pokušaju.

Kako se navodi u saopštenju policije, sumnja se da je on ušao u jednu prodavnicu i uz pretnju nožem pokušao da od radnice oduzme novac iz kase.

Nakon prijave događaja, policijski službenici su u kratkom roku identifikovali i pronašli osumnjičenog.

- Po nalogu nadležnog tužilaštva, J. D. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega je, uz podnošenje krivične prijave za krivično delo razbojništvo u pokušaju, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu - navodi se u saopštenju.

Tokom daljeg postupka, osumnjičeni je saslušan pred nadležnim sudijom, koji mu je, zbog postojanja zakonskih razloga, odredio pritvor u trajanju do 30 dana.

Autor: Iva Besarabić