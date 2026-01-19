DILOVAO KOKAIN? Mladić iz Zrenjanina osumnjičen za nelegalnu trgovinu narkoticima

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su D. Ž. (19) iz Zrenjanina, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pretresom stana u Novom Sadu, u kojem je osumnjičeni boravio, policija je pronašla oko 120 grama kokaina, vagu za precizno merenje, kao i opremu za pakovanje narkotika. D. Ž. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Autor: S.M.