SMRTONOSNA ZAMKA NA 10 MINUTA OD KUĆE: Ovde je pao Živko Bakić Žića, ubica ga overio i nestao u sablasnoj šumi

Živko Bakić Žića (43) pronađen je mrtav u petak oko 16 časova, svega nekoliko metara od svoje kuće, u šumi na putu za Malu Ivanču, nakon što je izašao u dozvoljenu šetnju. Mala Ivanča i okolina jezera Trešnja od petka su pod opsadom policije koja već treći dan pokušava da uđe u trag profesionalnim ubicama.

Veliki broj prijatelja, saradnika i poznanika Bakića došao je u kuću u kojoj je živeo nakon vesti o likvidaciji, gotovo da nije bilo mesta da se kola zaustave, a policija je bila na svakom prilazu i skretanju, proveravajući svako vozilo koje naiđe. Garaža je bila otvorena, dok su ljudi bili unutar i ispred kuće ubijenog.

Danas je u Ivanči sablasno mirno, kuća je zatvorena, a umrlice nema na kapiji. Puki prolaznik ne bi znao da se svega 72 sata ranije tu dogodila brutalna likvidacija.

Živko Bakić Žića izašao je u petak na dozvoljenu šetnju, s obzirom na to da je bio u kućnom pritvoru sa nanogvicom, a čudna okolnost bila je to što je tada prvi put izašao bez pratnje i zaputio se ka šumi kuda je, kako se sumnja, redovno šetao. To je i jedno od ključnih pitanja u istrazi, a odnosi se na osobe koje su se svakodnevno kretale sa Bakićem tokom njegovih dozvoljenih šetnji. Upravo oni su, prema dostupnim informacijama, pronašli telo i obavestili nadležne službe. Policija trenutno proverava da li je neko iz njegovog okruženja eventualno dao informacije napadačima ili ga je možda neko i naveo da dođe sam kako bi olakšalo likvidaciju.

Šuma i put za jezero nalaze se na svega tri minuta hoda od njegove kuće, a put nije prometan jer se u okolini nalaze samo vikendice. Uz vijugavi put sa leve strane nalazi se i lovište, te pucnji nisu uznemirili komšiluk. U petak uveče, nakon što je Živko Bakić ubijen, šuma je bila okovana ledom i neosvetljena, pružajući ubici pregršt mogućnosti za skrivanje, ali i beg.

Preko dana, kroz granje se može videti krov njegove kuće, te nije isključeno da je Bakić pokušao da pobegne i spasi svoj život, ali nije uspeo. Pao je na zemlju, a ubica mu je prišao i "overio" ga sa dva metka u glavu. Prema prvim rezultatima obdukcije, Bakić je pogođen vatrenim oružjem u predelu grudi, stomaka i nogu, a potom i u glavu, što, kao i činjenica da je ubica znao kada Živko Bakić izlazi na dozvoljenu šetnju, ukazuje na profesionalno izvršenje krivičnog dela. Uprkos angažovanju velikog broja pripadnika MUP, osumnjičeni za sada nisu identifikovani niti uhapšeni.

Prema nezvaničnim informacijama, Živko Bakić Žića imao je dozvoljenu šetnju oko 13 časova, kada je izašao iz kuće i uputio se u šetnju kroz šumu prema jezeru Trešnja koje se nalazi u blizini njegove kuće. Do samog jezera potrebno je 15 minuta peške, a put je okružen šumom i lovištem. Njegovo telo su, oko 16 sati, pronašli muškarci koji su se predstavili kao Bakićevi prijatelji, dok je mrtvozornik konstatovao smrt kada je stigao na lice mesta, oko 17 časova.

Imajući u vidu da je zimski period i da mrak pada oko 16 časova, vreme kada je pronađeno telo davalo je odličnu priliku ubici da se sakrije i pobegne.

Život između sporta i kriminala

Bakićeva biografija godinama je privlačila pažnju javnosti. Karijeru je započeo kao talentovani fudbaler, prošao je mlađe kategorije Crvene zvezde, a nastupao je i za Zemun i Zetu. Nakon porodične tragedije napustio je sport i preselio se u Španiju, gde je, prema zvaničnim podacima, radio kao agent za iznajmljivanje luksuznih vila, što je kasnije označeno kao paravan za bavljenje međunarodnim švercom narkotika.

Naime, njegov životni put skrenuo je u kriminal nakon tragične pogibije brata (18) u saobraćajnoj nesreći u Beogradu. Bakić nikada nije poverovao u zvanične verzije, unajmljivao je privatne detektive da istraže tu smrt, a ubrzo potom se odselio na Ibicu, gde je počeo da gradi imperiju koja će ga kasnije odvesti na vrh poternica.

Španski mediji podsećaju da je uhapšen 2014. godine i smešten u zatvor Moron de la Frontera, u deo sa najstrožim bezbednosnim režimom. Tokom boravka u pritvoru bio je pod stalnim nadzorom, a javnosti su tada bila poznata i njegova obraćanja sudovima i institucijama u pokušaju da izdejstvuje blaži tretman.

Bakić je u septembru 2023. godine označen kao vođa grupe koja je pala zbog šverca 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Grupa kojoj je pripadao važila je za jednu od najjačih karika "Balkanskog kartela", a on je smatran čovekom od poverenja Zorana Jakšića, ozloglašenog bosa klana "Amerika" koji je u Peruu služio višedecenijsku robiju. Zoran Jakšić, Bakićev mentor i šef, nađen je mrtav 28. jula prošle godine u ćeliji najčuvanijeg peruanskog zatvora u Limi.

Nakon njegovog hapšenja prošle godine, policija je zaplenila imovinu čija se vrednost meri milionima evra, a koja, prema navodima istrage, ukazuje na izuzetno raskošan način života. Među oduzetim predmetima nalazili su se skupoceni ručni satovi renomiranih brendova "Roleks" i "Odemar Pige", kao i luksuzni automobili najnovijih generacija marki "audi", "mercedes" i "bmw".

Pored toga, pretresi su obavljeni u više luksuznih nekretnina, uključujući vile sa bazenima, dok je istovremeno blokiran i veći broj bankovnih računa. Nadležni organi navode da je zaplenjena imovina deo finansijske istrage koja prati krivični postupak protiv osumnjičenog.

Podsetimo, osumnjičenima se stavlja na teret da su tokom 2020. i 2021. godine na području Južne Amerike, Zapadne Evrope, Republike Grčke i Republike Srbije formirali organizovanu kriminalnu grupu sa ciljem kupovine i prebacivanjem velike količine opojne droge kokain putem prekookanskih brodova iz Južne Amerike na teritoriju Zapadne Evrope i Republike Srbije radi stavljanja u promet i sticanja velike protivpravne imovinske koristi te da je u označenom vremenskom periodu ova organizovana kriminalna grupa kupila, prenela i radi prodaje držala 324 kilograma opojne droge kokain, iz Ekvadora do luke u Solunu u Grčkoj gde je navedena opojna droga oduzeta od strane grčke policije.

FK Rad se oprostio od Bakića

Bakić je inače tokom fudbalske karijere, nosio dresove Crvene zvezde, Zemuna, Zete, ali i Rada, a upravo klub sa Banjice, oprostio se dirljivim rečima od svog bivšeg fudbalera i navijača.

- Sa velikom tugom opraštamo se od našeg Žiće, nekadašnjeg igrača i naviјača FK Rad, koјi јe tragično izgubio život. Pamtićemo ga kao čoveka izuzetne hrabrosti i snažne volje, koјi јe Rad nosio u sebi јako i iskreno. Život ga јe kasniјe odveo putem koјi, nažalost, niјe bio pravi, ali sećanje na njega, ljubav prema Radu, drugarstvo i hrabrost ostaјe јače od svega. FK Rad upućuјe naјdublje saučešće porodici, priјateljima i svima koјi ga pamte. Počivaј u miru - stoji u objavi FK Rad.

Autor: S.M.