ROBIJA ZA KRVNIKA IZ TUTINA! Ahmedinu 14 godina za ubistvo Esme: Sakrio je pod lišće, pa njenoj ćerki glumio zabrinutost!

Ahmedin Pepić (59) osuđen je pred Višim sudom u Novom Pazaru na 14 godina zatvora zbog svirepog ubistva Esme Tiganj (64) u martu prošle godine.

Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru već je najavilo žalbu Apelacionom sudu u Kragujevcu na ovu presudu, tražeći strožu kaznu.

Nestanak i jezivo otkriće na 8. mart

Esma Tiganj nestala je 5. marta 2025. godine, a poslednji put je viđena oko 19:30 časova. Usledila je trodnevna potraga u koju su bili uključeni porodica, prijatelji i policija. Potraga je dobila tragičan epilog upravo na Međunarodni dan žena, 8. marta, kada je njeno beživotno telo pronađeno u šumovitom predelu kod Tutina, skriveno i prekriveno lišćem.

Monstruozno ponašanje nakon zločina

Ono što je dodatno šokiralo javnost jeste ponašanje osuđenog Pepića nakon zločina. Prema rečima svedoka i članova porodice, on je glumio potpunu nevinost i zabrinutost.

"Esmina ćerka je zvala majku nekoliko puta, ali je telefon bio nedostupan. Kada se konačno uključio, javio se Ahmedin. Pravio se da ne zna ništa, uveravao je ćerku da je u dobrim odnosima sa njenom majkom i glumio pažnju, dok je nesrećna žena u tom trenutku već uveliko bila mrtva", navodi izvor blizak istrazi.

Bizarna odbrana: "Pokušao sam da je reanimiram"

Pepić je nakon ubistva pobegao u Bosnu i Hercegovinu, ali je uhapšen čim se vratio u Srbiju. Tokom saslušanja je izneo bizarnu odbranu, tvrdeći da nije imao nameru da joj naudi. "Pokušao sam da je reanimiram, ali nisam uspeo", izjavio je on, pokušavajući da opravda svoje prisustvo na mestu zločina.

Motiv: Proganjanje i zločin iz strasti

Prema nezvaničnim informacijama, motiv ovog svirepog ubistva je opsesija. Esma, koja je bila udovica 30 godina, navodno je trpela veliki pritisak i živela u strahu. Komšije su potvrdile da ju je Pepić, sa kojim je ranije bila u nekoj vrsti veze, duže vreme proganjao, dok je ona očajnički pokušavala da se spasi od njega.

Autor: Dalibor Stankov