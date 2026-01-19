UHAPŠEN UBICA MMA BORCA STEFANA SAVIĆA Ministar Dačić saopštio detalje: Uhvaćen u Španiji na osnovu naše međunarodne poternice

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je Uprava kriminalističke policije, Odeljenje za međunarodnu operativnu policijsku saradnju, obaveštena od strane Interpola Madrid, da je u Kraljevini Španiji lišen slobode Vasilije Gačević, na osnovu naše međunarodne poternice, raspisane od Interpola Beograd, radi krivičnog dela teško ubistvo u saizvršilaštvu i teško ubistvo u pokušaju.

Dana 25.02.2024. godine, M.D. i V.G. došli su do ugostiteljskog objekta "Dorćoleta" i nakon verbalne rasprave sa oštećenim Stefanom Savićem, V.G. je izvukao nož i tada je Stefan Savić počeo da beži, ali su ga sustigli i zadali mu više udaraca rukama i nogama u predelu glave i tela da bi mu zatim V.G. zadao više uboda nožem po telu i nogama usled kojih je oštećeni Stefan Savić preminuo.

Dok su okrivljeni na ulici udarali i nožem ubadali oštećenog Stefana Savića, iz kola je izašao oštećeni Stefan Marković koji se tu slučajno zadesio i koji je pokušao da spreči tuču ali je tom prilikom V.G. zadao više uboda nožem u predelu nogu i grudnog koša oštećenom Stefanu Markoviću i zadao mu teške telesne povrede.

Stefan Savić je bio MMA borac i reprezentativac Srbije, izjavio je Dačić

Autor: S.M.