OGLASIO SE MUP O IZRUČENJU NAJTRAŽENIJEG SRBINA: Evo kako je Zvicerov kum predat u ruke policiji na granici sa Hrvatskom (VIDEO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala i Odeljenja za međunarodnu operativnu policijsku saradnju, u saradnji sa MUP Republike Hrvatske, na graničnom prelazu Batrovci, na osnovu Interpolove međunarodne poternice, preuzeli su M.Z. (1979) koji se sumnjiči da je izvršio krivična dela teško ubistvo, udruživanje radi vršenja krivičnih dela i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

M. Z. se sumnjiči da je jedan od izvršilaca krivičnog dela delo teško ubistvo u Atini 19. januara 2020. godine kada su ubijene tri osobe, a sumnja se da je ovo krivično delo planirao sa vođom „kavačkog klana“ i ostalim pripadnicima organizovane kriminalne grupe, kao i da je plaćao direktne izvršioce za ovo krivično delo.

On se takođe sumnjiči da je kao pripadnik druge organizovane kriminalne grupe organizovao pošiljke većih količina opojne droge kokain iz Južne Amerike u Evropu i Srbiju.

Osumnjičeni je, uz jake mere obezbeđenja, predat pripadnicima Policijske uprave za grad Beograd Odeljenju za potrage, nakon čega je upućen u pritvor Okružnog zatvora u Beogradu.

