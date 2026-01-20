'POZVALA ME MAJKA VASILIJA KOJI MI JE UBIO DETE' Potresna ispovest majke Stefana Savića LEDI KRV u žilama: Nema dana da ne odem na groblje (FOTO)

Stefan Savić, MMA borac, ubijen je u noći između 24. i 25. februara prošle godine, a Vasilije Gačević koji je osumnjičen za njegovo ubistvo uhapšen je u Španiji. Koliko je teško i kako se porodica nosi sa bolom, otkrila je Stefanova majka Jasmina. Jasmina Savić prolazi kroz agoniju skoro godinu dana, ali ona ne odustaje od borbe za pravdu.

- Nema dana da ne dođem na groblje. Ja znam da je on telom dole, ali njegova duša živi i on će uvek biti u našim srcima. Nikada više neću spokojno spavati, nikada se više neću smejati, a život bez smeha nije život. Utehe nema, to je bol koja ne prolazi i ne može da se opiše rečima. To vas boli, a niste bolesni, povraća vam se, muka vam je, plačete iz sveg glasa. Bol za ceo život moj i naše porodice - pričala je ranije kroz suze majka Stefana Savića i dodala:

- Mi ga često sanjamo, znate.. Sanjamo sve lepo. Javlja mi se u snu, svašta mi kaže. Bili smo jako vezani. On kako ustane vedrog duha, s osmehom na licu, prvo pita: "Majko, hoćeš da napraviš kafu sinu, ljubi te sin". Znao je on da ceni sve to što smo prema njemu i sestri bili jako posvećeni suprug i ja. Naša deca bila su voljena. Brinuo je o nama. Mi smo našu decu lepo vaspitavali, nikada se povišen ton u našoj kući nije mogao čuti. Onda se zapitam, zašto bas ja, zašto baš mom sinu ovako nešto da se desi? Zašto monstrumi da mi oduzmu dete.

Kako je rekla, za smrt sna je saznala dan kasnije.

- Ja sam za smrt sina saznala sutradan. Došao je inspektor da mi kaže da mi je sin ubijen. Mislila sam da ću da umrem. Da sam bar saznala odmah to veče, možda bih spasila moje dete - priča neutešna majka.

Stefan Savić izboden je više puta, a ubice su pobegle i ostavile ga u lokvi krvi.

- Ološi su ga izboli 19 puta i pobegli. Oni su bili pet na jednog. Takvi nikada ne idu sami, zato što su to ološi koji bodu sa strane i iza leđa - priča ona i dodaje:

- Znate, kada me je majka jednog od ubica nazvala rekla je: "Ja ne znam šta se desilo" Izgleda da je to jedna od brojnih stvari koje ona nije znala o svom sinu. Verujem da nije upućena ni u ostala dešavanja u njegovom životu. Toliko je brinula o njemu.

Otac jednog od ubica priznao im je da je pogrešio u vaspitanju.

- Otac jednog od ubica rekao da je, eto, "pogrešio sam u vaspitavanju svog sina". On je pogrešio, a ja svog lepo vaspitala, pa sam ja kažnjena za ceo život. Pitamo se da li je zaista moguće da se godinu dana roditelji nisu čuli sa svojom decom, ma dajte.. Ja bih do mog išla puzeći. Eto kakav su odnos imali. To što se ne predaju i odgovaraju za ubistvo koje su počinili dovoljno pokazuje kakvi su monstrumi i neljudi - rekla je Jasmina i dodala da su krvnici njenog sina radili šta su hteli:

Još jedna jako važna stvar. Gde su ta deca živela? Od čega su plaćala iznajmljen stan, a nisu bili zaposleni? Ko ih je finansirao da žive sami? Radili su upravo šta su hteli. Gledala sam snimke ubica. To su izgubljeni pogledi. Naneli su nam bol za ceo život. Svakog dana se molim Bogu da ih kazni.

Ubice Vasilije Gačević i Marko Daničić su za Jasminu Savić monstrumi, prekinuli su mu život u najboljim godinama i na vrhuncu karijere.

- Deca monstrumi ubijaju drugu normalnu decu, iz dobrih porodica, samo zato što umisle da imaju neku moć. Ja sam mog sina učila čistoti i dobroti, a da svoju veštinu pokazuje samo čestito, u ringu. Nisam ga vaspitala da se brani od monstruma, a možda sam trebala. Da te javno pred kamerama zakolju i šutiraju dok ti ležiš, a pritom nećeš da se braniš, kakve su to zveri, recite mi? Moj Stefan bio je sjajan sportista, predstavljao je našu državu. Znate li koliko je truda i rada potrebno da se država predstavi u najlepšem svetlu? Trenirati tri puta dnevno, biti zdrav i disciplinovan. Zar su MMA borci ti koji prave probleme? Zašto ovi ološi nisu mom sinu polomili vilicu nego ga ubili? Takav dečko kakav je bio moj Stefan više ne postoji, i stas i glas, i ta neka unutrašnja lepota. Ološ je na takve ljubomoran.

Stefan je, prema njenim rečima, dobio poziv da igra za Italiju, gde je i rođen, ali zbog ljubavi prema Srbiji taj poziv je odbio.

- Italijani su ga zvali da bori za njih, jer je rođen tamo, on nije hteo. Kaže: "Ja ne mogu da obučem italijanski dres, ja sam Srbin". Kad sada sagledam situaciju, pitam se da li će Srbija bar delom biti posvećena njemu, kao što je on bio njoj. Na kraju se ovo desi, pitam se da li je bolje da je otišao. Sve je to mnogo bolno kada se prisećam. Boli sve, i neće bol da prođe nikada - rekla je ona i dodala:

- On je bio stvarno jedno oličenje dobrote i čistote. Pomagao je svakome. Kada primeti da neko pati, on odmah kaže: "Majko, daj da im pomognemo".

Ističe da su protekli praznici bili za njihovu porodicu najteži do sada.

- Nisu uništili samo njegov život, uništen je život i porodice, prijatelja, saradnika kao i mnogih drugih. Nikada teži period nismo imali u životu, a za praznike nam je bilo posebno teško - rekla je nedavno Jasmina za Blic.

Stefana Savića ubili su Vasilije Gačević i Marko Daničić u noći između 24. i 25. februara prošle godine.

Autor: D.Bošković