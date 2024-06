STEFANOVE UBICE POBEGLE U INOSTRANSTVO?! Skoro četiri meseca je prošlo od ubistva mladog MMA borca, a od osumnjičenih ni traga ni glasa!

Mma borac Stefan Savić ubijen je na Dorćolu 24. februara.

Skoro četiri meseca je prošlo od ubistva mladog MMA borca Stefana Savića, a slučaj i dalje nije rešen. I dalje traje potraga za Vasilijem Gačevićem (23) i Markom Daničićem (23), za kojima je raspisana poternica, a koji kao da su u zemlju propali.

Sa obzirom na to da policija ne može da im uđe u trag, pretpostavlja se da su prešli granicu i da se već tri meseca nalaze u inostranstvu.

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu je doneo rešenje kojim je prema okrivljenima u odsustvu odredio pritvor do 30 dana.

Podsetimo, Stefan Savić je ubijen na Dorćolu. Navodno se posvađao sa dvojicom mladića ispred jednog kluba. Kako bi izbegao sukob, počeo je da beži Dunavskom ulicom, ali su ga dvojica mladića sustigla kod broja 27, oborila na trotoar, i počela da ga šutiraju. Nedugo potom, jedan od njih izvadio je nož i izbo Savića.

Do dolaska ekipe Hitne pomoći Savić je davao znake života, pa je prevezen u bolnicu. Uprskos borbi lekara umro je sat vremena kasnije u Urgentnom centru.

Nasilje je pokušao da spreči slučajni prolaznik Stefan M. (22), ali je i on zadobio ubod nožem u grudi. Njega prijatelj stavlja u automboil i vozi ka bolnici, dok usput policiji javlja šta se dogodilo.

Stefan M. se nalazi u Urgentnom centru i u teškom je stanju, a policija je dvojici osumnjičenih ušla u trag zahvaljujući snimcima sa nadzornih kamera lokala iz Dobračine i okolnih ulica.

Na telu ubijenog mladića tokom obdukcije primećeni su mnogobrojne povrede, ali i brojini uboda od noža.

- To je bio 9. maj 2021. godine, nekoj devojci je bio rođendan, bili su na Savi kod Ade Ciganlije. Taj mali Danilo je igrao fudbal sa njima. Oni su se nešto zakačili unutra, obezbeđenje izbacuje Danila i njih petoricu. Izgazili su ga. On je inače student farmaceutskog fakulteta, da li ste čuli da je neki apotekar ikada ikog toliko isprovocirao? Imao je 14 kopči. Razbili su mu flašu o glavu, imao je neki problem s okom, borio se da vrati oko. Stefan to nije video, samo ga je video krvavog i iscepanog, pitao ga je šta je bilo. Umesto da spusti glavu da se okrene, pitao ih je što njih petorica prebiše jednog. Napali su i njega. Jedan ga je udario i pobegao, a četvorica ostaju da se biju s njim jednim. Dobili su batine, Dančiću je bila polomljena vilica. Stefan je došao sav iscepan, sa podlivima. Dobro su ga izudarali, ali četiri na jednog, pet na jednog... Nakon svega toga oni traže osvetu i pravdu za sebe i to traže nožem. Greška je što nije primenio veštinu to veče - ispričao je ranije Savićev otac Nenad.

Neverovatno mu je, kaže, da se nošenje noža tretira kao prekršajno delo i pita se šta će bilo kome u klubu nož od 15-20 centimetara. Lakše bi mu bilo da je saznao da mu se sin bavio nekim krivičnim delima, nego što je nevin nastradao.

- Ko od mača živi, od mača i umre, a on beži od mača i mač ga stiže. Oni su krvoloci koji nemaju granice. Da tu postoji nešto, neki narkotici, automobili, devojke, pa da znam zašto. Da sam našao razlog, da mi bude lakše, da kažem da je petljao, muljao, sam je kriv, nije bio pametan... Nekad se pitam zašto je stao iza drugara kog su unakazili i bacili u reku, nije to bilo jedan na jedan. Teško je, ali da ima pravde na ovom svetu to se ne bi desilo. Čiste štetočine. Oni nisu napravili malu štetu. Nas kao porodicu su ubili. Nismo u stanju ni da radimo. Ne znam ni ko je sve bio na sahrani, prolaze mi neke slike samo. Ćerka je postala doktor stomatologije 15. marta, nije htela da ide na dodelu diploma. Jedva smo je nagovorili. Otišla je samo zato što smo joj rekli da bi brat hteo da ode. On bi voleo da je vidi tamo. Plakala je dok je uzimala diplomu. Ubili su nas sve redom - dodao je.

