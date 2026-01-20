VRBOVAO DECU, PA IH SEKSUALNO EKSPLOATISAO Užas kod Zrenjanina: Deci pretio, terao ih i da KRADU!

Zrenjanincu R. B. (58), osumnjičenom da je počinio krivično delo trgovina ljudima, rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Zrenjaninu određen je pritvor do 30 dana.

Osumnjičenom je pritvor određen na predlog Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu zbog postojanja okolnosti da će ostankom na slobodi ometati postupak uticajem na svedoke, odnosno na oštećene koje je u istrazi potrebno ispitati, ali takođe i zbog okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

Pripadnici Policijske uprave u Zrenjaninu su 16. januara, po ovlašćenju Višeg javnog tužilaštva, odredili zadržavanje u trajanju do 48 sati radi saslušanja osumnjičenog R. B. zbog sumnje da je počinio krivično delo trgovina ljudima, za koje je zaprećena kazna zatvora od najmanje pet godina, bez mogućnosti ublažavanja kazne.

Naredbom o sprovođenju istrage, osumnjičenom Zrenjanincu se stavlja na teret da je tokom prošle i ove godine, silom, pretnjom i zloupotrebom odnosa zavisnosti i teških materijalnih prilika, vrbovao više maloletnih lica sa područja Zrenjanina, u cilju vršenja krivičnih dela krađe i seksualne eksploatacije.

Maloletnici dobili status posebnih svedoka

Protiv osumnjičenog je, nakon saslušanja i iznošenja obrane, javni tužilac podneo Višem sudu u Zrenjaninu predlog za određivanje pritvora po dva osnova, koji je i prihvaćen.

- Maloletnicima koji su oštećeni krivičnim delom određen je status posebno osetljivih svedoka, te će se prema njima postupati sa posebnom pažnjom izbegavajući štetne posledice po njihovu ličnost, telesno i duševno stanje. Njihovo ispitivanje će se obaviti upotrebom tehničkih sredstava za prenos slike i zvuka bez prisustva stranaka i drugih učesnika u postupku u prostoriji u kojoj se budu nalazili. Takođe, maloletnim oštećenima će biti postavljen punomoćnik - saopštilo je Više javno tužilaštvo.

Dodalo je da će se u u toku istrage prikupiti svi dokazi za donošenje pravilne i zakonite javnotužilačke odluke, odnosno podizanja optužnice ili obustave istrage.

Autor: S.M.