OGLASILA SE POLICIJA O PUCNJAVI NA SLAVI U SELU KOD KRUŠEVCA: Ujak lakše povredio sestrića, određeno mu policijsko zadržavanje

Osumnjičeni A.S. tereti se za nanošenje lakih telesnih povreda i nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su A. S. (45) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i laka telesna povreda.

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.

Krvava slava

Podsetimo, mladić S.S. ranjen je na proslavi slave Sveti Jovan, kada ga je, kako se sumnja, posle svađe upucao rođeni ujak A.S. u selu Mala Vrbnica kod Kruševca!

Incident se dogodio sinoć u kasnim večernjim satima, a kako Kurir nezvanično saznaje, lekari kruševačke opšte bolnice prijavili su policiji da se kod njih nalazi ranjeni mladić.

Došao u pratnji oca

- Iz Opšte bolnice pozvali su policiju i rekli da se kod njih nalazi mladić S.S. koji je došao u pratnji oca i koji ima ranu od metka u levoj podlaktici. Kako su objasnili, mladić je ispričao da ga je tokom proslave Svetog Jovana ranio ujak - kaže izvor Kurira i dodaje da su patrole odmah poslate u Malu Vrbnicu, ali i da su inspektori otišli u bolnicu da porazgovaraju sa ranjenim momkom kome je brzo pružena lekarska pomoć.

Mladić je inspektorima, kako dalje otkriva izvor Kurira, do detalja opisao dešavanja na krvavoj slavi.

- On je ispričao da je sa bratom i ocem otišao u Malu Vrbnicu kod ujaka na slavu, ali da se se tamo njegov brat i ujak sukobili. Posle žučne rasprave počeli su da se tuku, te je on ustao i uskočio da ih razdvoji i smiri situaciju. Međutim, u nekom momentu, ujak je dograbio pušku, uperio ga u njega i povukao obarač. Metak je S.S. pogodio u podlakticu - kaže sagovornik iz istrage ove pucnjave.

Kako smo pisali, A.S. je policajcima koji su došli u njegovu kuću priznao šta je uradio, a i gosti koji su bili na slavi posvedočili su šta se dogodilo.

Autor: D.Bošković