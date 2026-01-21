SIN IZBO MAJKU U ZEMUNU: Krvavi užas u stanu - Prvo je tukao, a onda zgrabio NOŽ

U jutarnjim časovima, u KBC Zemun dovezena je S.S.R. (56), koja je zadobila teške telesne povrede u stanu u Zemunu.

Kako nezvanično saznaju mediji, do incidenta je došlo nakon verbalnog sukoba sa sinom L.R. (25).

L.R. je fizički napao majku, a potom joj nožem naneo povrede u predelu glave, vrata i ramena. Ženi su konstatovane Teške telesne povrede, a zadržana je na odeljenju Šoka, gde joj se pruža dalje lečenje.

L.R. se udaljio pre dolaska policije. Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Autor: Iva Besarabić