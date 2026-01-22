UHAPŠEN MONSTRUM IZ ZEMUNA! Brutalno pretukao majku, pa nožem pokušao da je ubije

Zemunska policija uhapsila je L. R. (25) zbog sumnje da je u sredu ujutru, nakon brutalnog premlaćivanja, nožem pokušao da ubije svoju majku S. S. R. (56).

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, njemu se na teret stavlja pokušaj ubistva, dok se nesrećna žena sa teškim povredama vrata i glave nalazi u KBC Zemun.

Krvava drama odigrala se u sredu oko 8:30 časova u porodičnom stanu, kada je mirno jutro prekinuto jezivim nasiljem. Ono što je počelo kao verbalna svađa majke i sina, završilo se pokušajem najtežeg zločina.

Prvo je zverski mlatio, pa potegao nož

Istraga je otkrila svirepe detalje napada. Sin je najpre fizički nasrnuo na majku, zadajući joj brojne udarce po glavi i telu. Nesrećna žena primljena je u bolnicu u neprepoznatljivom stanju, sa mnogobrojnim masnicama i podlivima po celom telu, teškom ranom na vratu nanetom nožem i povredama na rukama koje su nastale dok je pokušavala da se odbrani od sečiva.

Borba za život u KBC Zemun

Žrtva je kolima Hitne pomoći hitno prevezena u bolnicu, gde su joj konstatovane teške telesne povrede opasne po život. Zbog kritičnog stanja, smeštena je na odeljenje Šoka, a lekari neprestano prate njene vitalne funkcije.

Brzom reakcijom policije, napadač je odmah lišen slobode. Više javno tužilaštvo je, s obzirom na težinu povreda i način izvršenja dela, incident odmah okvalifikovalo kao pokušaj ubistva. L. R. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti izveden pred tužioca.

Komšije su i dalje u stanju potpunog šoka.

- Čuli smo buku i zapomaganje u sredu ujutru, ali niko nije mogao da veruje da je sin spreman da sopstvenoj majci nanese takve povrede. Svi se molimo da žena preživi - kaže jedan od potresenih komšija.

Autor: Jovana Nerić