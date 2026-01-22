AKTUELNO

Hronika

ZAPALIO SE KAMION U OVČARSKO-KABLARSKOJ KLISURI Vozač teretnjaka na vreme izašao iz kabine

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: RINA ||

Tokom jutarnjih sati na magistralnom putu Čačak – Požega kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru u mestu Tučkovo došlo je do saobraćajne nezgode kada se tokom vožnje zapalio kamion.

- Videli smo teretnjak nasred puta iz kog kulja gust dim, kako smo čuli zapalio se točak. Vozač je uspeo da izađe na vreme. Vatra je nakon kraćeg vremena ugašena i nema povređenih lica, kaže za RINU izvor sa lica mesta.

Usled nezgode saobraćaj na ovoj deonici magistralnog puta bio je zaustavljen, a na terenu je prolaz vozila regulisala i patrola saobraćajne policije.

Autor: Jovana Nerić

#Ovčarsko- kablarska klisura

#Policija

#Vozač

#zapaljen kamion

POVEZANE VESTI

Hronika

JEZIV SUDAR U OVČARSKOJ KLISURI: Motociklista teško povređen!

Hronika

Žestok sudar u Tučkovu, ima povređenih: Saobraćaj u prekidu na magistralnom putu Požega - Čačak

Hronika

TEŠKA SAOBRAĆAJKA NA MAGISTRALI KOD POŽEGE! Vozila smrskana, stvaraju se gužve na putu (FOTO)

Društvo

POČEO PRAZNIČNI EGZODUS SRBA Kilometarske kolone ka ovim planinama, stvaraju se gužve ka dva granična prelaza

Hronika

Haos kod Čačka: Zapaljena cisterna uletela ljudima u dvorište, za dlaku izbegnuta prava tragedija

Hronika

Automobil na krovu nasred magistrale: Teška nesreća na putu Čačak - Požega