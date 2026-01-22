MANIJAK (69) NAPAO DEVOJČICU U AUTOBUSU! Tužilaštvo u Pančevu podiglo optužnicu protiv osumnjičenog!

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je pančevačkom sudu optužnicu protiv P. J. (69) iz Dolova zbog seksualnog napastvovanja u februaru 2024. godine tada maloletne devojčice u autobusu koji je tada saobraćao na međugradskoj liniji Pančevo-Vršac.

- Obaveštava se javnost da je dana 21. januara 2026. godine Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv P. J. (59) iz Dolova, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje na taj način što je dana 6. februara 2024. godine, u autobusu, koji se kretao na relaciji Pančevo-Vršac, preduzeo određene polne radnje prema maloletnoj oštećenoj, koja sada ima 18 godina, a koje radnje čine gore navedeno krivično delo - navodi se u saopštenju OJT u Pančevu.

Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenom P. J. izrekne uslovnu osudu kojom bi mu utvrdio kaznu zatvora u trajanju od šest meseci, koja se neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od dve godine od dana pravnosnažnosti presude ne učini novo krivično delo, kao i da mu izrekne meru bezbednosti zabrana približavanja i komunikacije sa maloletnom oštećenom.

Autor: Jovana Nerić