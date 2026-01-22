AKTUELNO

Hronika

MANIJAK (69) NAPAO DEVOJČICU U AUTOBUSU! Tužilaštvo u Pančevu podiglo optužnicu protiv osumnjičenog!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pink.rs/S. Kojić ||

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je pančevačkom sudu optužnicu protiv P. J. (69) iz Dolova zbog seksualnog napastvovanja u februaru 2024. godine tada maloletne devojčice u autobusu koji je tada saobraćao na međugradskoj liniji Pančevo-Vršac.

- Obaveštava se javnost da je dana 21. januara 2026. godine Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv P. J. (59) iz Dolova, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje na taj način što je dana 6. februara 2024. godine, u autobusu, koji se kretao na relaciji Pančevo-Vršac, preduzeo određene polne radnje prema maloletnoj oštećenoj, koja sada ima 18 godina, a koje radnje čine gore navedeno krivično delo - navodi se u saopštenju OJT u Pančevu.

Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenom P. J. izrekne uslovnu osudu kojom bi mu utvrdio kaznu zatvora u trajanju od šest meseci, koja se neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od dve godine od dana pravnosnažnosti presude ne učini novo krivično delo, kao i da mu izrekne meru bezbednosti zabrana približavanja i komunikacije sa maloletnom oštećenom.

Autor: Jovana Nerić

#Autobus

#Manijak

#Osumnjičeni

#devojčica

#optužnica

POVEZANE VESTI

Hronika

PIJAN SE UŠUNJAO U ZGRADU HITNE POMOĆI U PANČEVU I ZAPOSLENOM UKRAO TORBICU SA PARAMA: Tužilaštvo podiglo optužnicu protiv drskog lopova

Hronika

U STANU SKRIVALI MARIHUANU I VAGICE ZA PRECIZNO MERENJE: Tužilaštvo u Pančevu podiglo optužnicu za trgovinu narkoticima

Hronika

'SAMO NESTANI, VELIKO ĆU ZLO DA NAPRAVIM' Tužilaštvo podiglo optužnicu protiv muškarca koji je pijan udario majku,a onda joj slao preteće poruke

Region

MANIJAK (69) NAPAO DEVOJČICU (11) U LIFTU: Osuđivan već pet puta! Horor u Podgorici

Hronika

STARAC (76) POLNO UZNEMIRAVAO MALOLETNICU U NOVOM BEOGRADU: Podignuta optužnica protiv osumnjičenog

Hronika

PEDOFIL NAPAO DEČAKA NA PLAŽI U NOVOM SADU: Podignuta optužnica protiv Kikinđanina