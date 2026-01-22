NESVAKIDAŠNJA AKCIJA U BEČU: Policija čekala Srbina u zasedi, pratili ga danima, na kraju mu stavili lisice

Srbin (45) uhapšen je juče, 21. januara, u popodnevnim časovima, u dramatičnoj policijskoj akciji u Beču, zbog sumnje da je trgovao narkoticima.
Policajci ga držali pod budnim okom
Prema izveštaju, specijalne jedinice za borbu protiv trgovine narkoticima danima su pratile osumnjičenog i u sredu popodne su uočili sumnjivu aktivnost.
- Kada su bili sigurni da su zabeležili razmenu droge, policajci su intervenisali i uhapsili muškarca starog 45 godina - piše Heute.
Tokom pretresa stana, policija je zaplenila 493,1 g heroina, 21,6 g kokaina, 14,2 g marihuane i oko 850 evra u gotovini.
Osumnjičeni je srpski državljanin, koji je već bio na meti istraga.
Kako piše austrijski portal, ovo je još jedan u nizu uspešnih udara bečke policije na ulične dilere, a istraga se nastavlja.
Autor: Marija Radić